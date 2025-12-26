Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

16:5626/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İzmir
İzmir

İzmir merkezli İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşları arayarak hesaplarında şüpheli işlem bulunduğu ve adlarına kredi çekildiği yönünde yanıltıcı beyanlarda bulundukları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Ekiplerce gözaltına alınan 7 şüpheliden biri serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, şüphelilerin bu yöntemle çok sayıda vatandaşı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.




#dolandırıcılık
#İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı yüzleri güldürdü! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu