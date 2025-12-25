Yeni Şafak
Konya'da dolandırıcılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

15:0425/12/2025, Perşembe
Konya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonları: 4 tutuklama
Konya'nın Kulu, Akşehir ve Seydişehir ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kulu'da yaşayan yabancı uyruklu H.F, telefondan kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılacağını anlayıp polise başvurdu.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerden birini H.F'nin para dolu poşeti bıraktığı yerde, diğer ikisini de ilçeden kaçarken yakaladı.

Akşehir'de ise bir kuyumcuda sahte bileziklerle gerçek bilezikleri değiştirdiği tespit edilen 2 kadın şüpheli, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, sahte altın, bilezik ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Seydişehir'de de bir vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli, 1 milyon 214 bin 950 lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonlardan yakalanan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





