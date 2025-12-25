Konya'da dolandırıcılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Harekete geçen ekipler, şüphelilerden birini H.F'nin para dolu poşeti bıraktığı yerde, diğer ikisini de ilçeden kaçarken yakaladı.

Akşehir'de ise bir kuyumcuda sahte bileziklerle gerçek bilezikleri değiştirdiği tespit edilen 2 kadın şüpheli, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, sahte altın, bilezik ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Seydişehir'de de bir vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli, 1 milyon 214 bin 950 lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonlardan yakalanan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.