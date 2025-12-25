Yeni Şafak
Uyuşturcu soruşturmasında yeni dalga: Operasyon düzenlendi! Gözaltına alınan isimler belli oldu

Uyuşturcu soruşturmasında yeni dalga: Operasyon düzenlendi! Gözaltına alınan isimler belli oldu

11:33 25/12/2025, Perşembe
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturcu soruşturmasında gözaltına alınan isimler de belli oldu.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında, 4 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltınan alınan isimler arasında ünlü yapımcı Timur Savcı, Mahmut Ziylan da var. Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Uyuşturcu soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

İşte uyuşturcu soruşturmasında gözaltına alınan isimler: Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt olduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheli sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

