Şarkıcılara, oyunculara uyuşturucu operasyonu

Aleyna Tilki ve Yusuf Güney ile oyuncular İrem Sak ve Melisa Döngel’in de aralarında olduğu bazı isimlere uyuşturucu operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan Tilki, Sak ve 2 şüpheli, kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Yurt dışında bulunan Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şenözlü, Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.
4 İSİM SERBEST BIRAKILDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor. Yıldız'ın evinde 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan Tilki, Biliç, Yıldız ve Sak, kan örneği alınmaları için Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Başsavcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Şahin, Subaşı ve Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Boğaz’da parti düzenlemişler
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kentte "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen bir diğer soruşturma sürüyor. Bu kapsamda iş insanları Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Garipoğlu’nun İstanbul Boğazı’nda yer alan yalısında düzenlenen partilerde, uyuşturucu kullanıldığı iddia edildi. Söz konusu partilere cep telefonuyla girişin yasak olduğu, çok sayıda ünlü ismin katıldığı belirtiliyor. Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun kuzeni olduğu öğrenildi.