Şarkıcılara, oyunculara uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kentte "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen bir diğer soruşturma sürüyor. Bu kapsamda iş insanları Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Garipoğlu’nun İstanbul Boğazı’nda yer alan yalısında düzenlenen partilerde, uyuşturucu kullanıldığı iddia edildi. Söz konusu partilere cep telefonuyla girişin yasak olduğu, çok sayıda ünlü ismin katıldığı belirtiliyor. Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun kuzeni olduğu öğrenildi.