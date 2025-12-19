ENFLASYON ORANI ARALIK AYI BEKLENTİSİ: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

TÜİK’in açıklayacağı 2025 Aralık ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Memur ve emekli maaş zamlarından kira artış oranına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek olan kritik veri öncesinde vatandaşlar, enflasyonun ne zaman açıklanacağını ve beklentilerin hangi yönde şekillendiğini araştırıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımlayacağı 2025 Aralık ayı enflasyon rakamları, yeni yıl zamlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Kasım ayında aylık yüzde 0,87 olarak açıklanan enflasyonun ardından gözler, aralık verisiyle birlikte oluşacak yıllık enflasyon tablosuna çevrildi.
2025 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyon oranının 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
2026'DA ENFLASYON HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR!
TÜİK'in 2026'da uygulamaya geçeceği enflasyon hesaplama güncellemesiyle, '2003=100' olan baz yılı '2025=100' olarak değiştirilecek.
Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellenecek. Bu değişiklik, tüm AB üyesi ülkeler için zorunlu olacak.
TÜFE ağırlık yapısı, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından belirlenen metodolojik dönüşümün bir parçası olarak, ulusal hesaplar verilerinin birincil kaynak kabul edildiği yapıya geçecek. Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecek. Alt düzey ağırlıklar ise hanehalkı bütçe anketi ile belirlenmeye devam edecek.
2025 KASIM AYI ENFLASYON ORANI!
Enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu.
Yİ-ÜFE YILLIK YÜZDE 27,23 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,84 YÜKSELDİ
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,37 artış gösterdi.
TÜFE YILLIK 31,07 ARTTI, AYLIK 0,87 YÜKSELDİ
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.