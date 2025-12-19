Yeni Şafak
Bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? 19 Aralık Cuma güncel altın fiyatları

10:3119/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Altın fiyatları 19 Aralık 2025 Cuma günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. 19 Aralık Cuma günü Altının gramı ne kadar oldu? İşte haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum.

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yıl sonuna yaklaşırken hareketli günler geçiren altında son durum ne? Gram altın fiyatı 6 bin lira sınırını zorluyor. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı ne oldu? İşte 19 Aralık altın fiyatları.

Altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Aralık 2025)

ALIŞ: 5.946,87 TL SATIŞ: 5.947,67 TL

Çeyrek altın fiyatı

ALIŞ: 9.607,06 TL SATIŞ: 9.828,84 TL

Yarım altın fiyatı

ALIŞ: 19.154,08 TL SATIŞ: 19.657,67 TL

Tam altın fiyatı


ALIŞ: 39.167,11 TL SATIŞ: 39.181,11 TL

Cumhuriyet altını


ALIŞ: 39.815,00 TL SATIŞ: 40.416,00 TL


