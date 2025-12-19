Altın fiyatları 19 Aralık 2025 Cuma günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. 19 Aralık Cuma günü Altının gramı ne kadar oldu? İşte haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum.

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yıl sonuna yaklaşırken hareketli günler geçiren altında son durum ne? Gram altın fiyatı 6 bin lira sınırını zorluyor. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı ne oldu? İşte 19 Aralık altın fiyatları.

Altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Aralık 2025) ALIŞ: 5.946,87 TL SATIŞ: 5.947,67 TL

Çeyrek altın fiyatı ALIŞ: 9.607,06 TL SATIŞ: 9.828,84 TL

Yarım altın fiyatı ALIŞ: 19.154,08 TL SATIŞ: 19.657,67 TL

Tam altın fiyatı

ALIŞ: 39.167,11 TL SATIŞ: 39.181,11 TL