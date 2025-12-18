Yeni Şafak
TOKİ Erzincan Kemah sosyal konut kura sonuçları isim listesi açıklandı

14:0718/12/2025, Perşembe
TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Erzincan İli, Kemah İlçesi, Göğüsbağı Ve Çarşı Mahallesi 2. Etap 285 Adet Sosyal Konut Projesinde; 2+1 tipi 205 adet konut ve 3+1 tipi 80 adet konut olmak üzere toplam 285 adet konut satışa sunuldu. Geçerli başvurusu bulunan toplam 284 hak sahibi için Konut Belirleme Kurası çekildi. İşte Erzincan Kemah TOKİ sosyal konut kura sonuçları isim listesi

TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Erzincan İli, Kemah İlçesi, Göğüsbağı Ve Çarşı Mahallesi 2. Etap 285 Adet Sosyal Konut Projesinde; Orta Gelir Konut Grubu OGG (2+1) tipi 205 adet konut, Orta Gelir Konut Grubu OGG (3+1) tipi 80 adet konut olmak üzere toplam 285 adet konut satışa sunulmuştur. Bu itibarla, geçerli başvurusu bulunan toplam 284 hak sahibi için Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. OKİ Erzincan Kemah sosyal konut kura sonuçları isim listesi.

ERZİNCAN KEMAH KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#toki
#erzincan
#kemah TOKİ kura sonuçları
