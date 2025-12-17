AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi, ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi. AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.





AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

AÖF ara sınavlarında ders geçme notu 35 olduğundan ders geçme notunun en düşük 35 olması gerekiyor.