2026 yılı asgari ücret zammı için süreç hızlanırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarıyla takvimi netleşen görüşmelerde, TÜİK enflasyon verileri ve tarafların talepleri belirleyici olacak. Milyonlarca çalışanın gözü, Aralık ayı sonunda açıklanması beklenen yeni asgari ücret rakamında.
2026 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren süreçte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. İlk toplantının ardından gözler, Ankara’da yapılacak yeni görüşmede ele alınacak zam oranlarına çevrildi. Hükümet, işveren ve işçi tarafının yaklaşımı, TÜİK tarafından açıklanan güncel ekonomik göstergelerle birlikte masaya yatırılacak.
Komisyonun ikinci toplantısı perşembe günü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin ikinci turunun bu hafta perşembe günü saat 14.00’te yapılacağını duyurdu. 12 Aralık’ta gerçekleştirilen ilk toplantının ardından sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Işıkhan, taraflar arasındaki temasların devam edeceğini ifade etti. Toplantıya, işçi ve işveren temsilcilerinin yanı sıra hükümet kanadından yetkililer katılacak.
Sendikalarla temas vurgusu
Bakan Işıkhan, sendikalarla yürütülen görüşmelere de dikkat çekti. Türk-İş’e resmi davetin iletildiğini hatırlatan Işıkhan, sosyal diyalog mekanizmasının işletileceğini ve sendikaların görüşlerinin alınacağını söyledi. Görüşmelerde, çalışanların alım gücü ve ekonomik şartlar temel başlıklar arasında yer alacak.
2026 asgari ücret için olası rakamlar
Mevcut durumda net asgari ücret 22 bin 104 lira seviyesinde bulunuyor. Komisyonun önündeki senaryolara göre, yüzde 25 ile yüzde 33 arasında değişen zam oranları gündemde.
Bu oranlara bağlı olarak net asgari ücretin 27 bin 630 lira ile 29 bin 399 lira aralığında şekillenebileceği hesaplanıyor. Nihai rakam, yapılacak görüşmeler ve ekonomik verilerin değerlendirilmesiyle netleşecek.
2026 Asgari ücret zam senaryoları
Yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 lira olması öngörülüyor.
Yüzde 27 zam senaryosunda net ücretin 28 bin 72 liraya yükselmesi bekleniyor.
Yüzde 29 zam durumunda net asgari ücretin 28 bin 515 lira olması hesaplanıyor.
Yüzde 31 zam uygulanması halinde net ücretin 28 bin 957 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.
Yüzde 32 zam senaryosunda net asgari ücretin 29 bin 178 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Yüzde 33 zam yapılması durumunda ise net asgari ücretin 29 bin 399 lira olması bekleniyor.
Kararın aralık sonunda açıklanması bekleniyor
Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, asgari ücret genellikle üç ya da dört toplantı sonunda ilan ediliyor. Bu yıl da 2026 asgari ücretinin Aralık ayının son haftasında kamuoyuna duyurulması hedefleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.