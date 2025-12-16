2026 asgari ücret için olası rakamlar

Mevcut durumda net asgari ücret 22 bin 104 lira seviyesinde bulunuyor. Komisyonun önündeki senaryolara göre, yüzde 25 ile yüzde 33 arasında değişen zam oranları gündemde.





Bu oranlara bağlı olarak net asgari ücretin 27 bin 630 lira ile 29 bin 399 lira aralığında şekillenebileceği hesaplanıyor. Nihai rakam, yapılacak görüşmeler ve ekonomik verilerin değerlendirilmesiyle netleşecek.