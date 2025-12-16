TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak, arsalar hangi illerde?

TOKİ, 37 İlde 252 arsayı 25 Aralık 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peki TOKİ arsa fiyatları ne kadar? İşte TOKİ açık artırma arsa satışı olan iller.

1 /5 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 37 ildeki 252 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkaracak. Arsalar konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım v.s. gibi amaçlarla kullanılabilecek. Söz konusu arsalara peşin ya da yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olunabilinecek.

2 /5 TOKİ arsa satışı başvurusu ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılacak? TOKİ açık artırmalar, 25 Aralık Perşembe günü saat 10.30'da Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki ve internet üzerinden çevrim içi katılımla yapılacak. Satışa ilişkin detaylara TOKİ'nin internet adresi ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden veya "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

3 /5 TOKİ arsa satışı hangi illerde var? Muhammen bedeli 10 milyar 818 milyon 283 bin 145 lira olan toplam 1 milyon 395 bin 596 metrekare büyüklüğündeki Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'daki taşınmazlar 25 Aralık'ta ihaleyle satışa sunulacak.

4 /5 TOKİ arsa satışı ödeme planı nedir? Açık artırmada taşınmazlar, talebe göre peşin ya da vadeli satılacak. Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir arsa ise açık artırma yöntemiyle kiralanacak.