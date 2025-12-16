ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI ŞEKİLLENİYOR: Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2026 asgari ücret zammına ilişkin kulisler hızla hareketlenmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının ardından ekonomi çevrelerinde konuşulan zam oranları daha net bir tablo ortaya koyarken, %20, %25 ve %35 gibi seçeneklerin geri planda kaldığı, tek bir oranın güçlü şekilde öne çıktığı ifade ediliyor.
Asgari ücret zammında 2026 yılı için kritik süreç başladı. İlk komisyon toplantısının ardından kulislerde dolaşan bilgilere göre zam oranı konusunda belirsizlik azalırken, ekonomi çevrelerinde en güçlü senaryo tek bir oran üzerinde yoğunlaşıyor.
Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla takip ettiği 2026 asgari ücret süreci kritik bir aşamaya girdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının tamamlanmasının ardından, zam oranlarına ilişkin kulis bilgileri netleşmeye başladı. Ekonomi çevreleri ve kulis kaynaklarına göre %20, %25 ve %35 zam senaryoları masada zayıflarken, tek bir oran öne çıkıyor. %20, %25 ve %35 senaryoları tek tek elendi.
Ekonomi yönetimine yakın kaynaklar,
%20 zam → Enflasyon karşısında alım gücünü korumakta yetersiz
%25 zam → Çalışan beklentisinin altında kalma riski
%35 zam → İşveren maliyetleri ve enflasyon hedefleri açısından yüksek bulunuyor diyerek tarafların, denge sağlayabilecek tek bir oranda buluşmaya daha yakın olduğu ifade etti.
İşte masada öne çıkan tek oran
Kulislerde konuşulan bilgilere göre %30 zam oranı, hem işçi hem işveren tarafında “orta yol” olarak değerlendiriliyor.
Ekonomi çevreleri, bu oranın:
Enflasyonla mücadele politikalarıyla çelişmemesi,
İşveren üzerindeki maliyet baskısını sınırlaması,
Çalışan tarafında kısmi de olsa alım gücü artışı sağlaması nedeniyle öne çıktığını belirtiyor.
%30 zam senaryosuna göre 2026 asgari ücret
Bu senaryonun hayata geçmesi durumunda 2026 asgari ücret şöyle şekilleniyor;
Net asgari ücret: yaklaşık 28.700 TL
Brüt asgari ücret: yaklaşık 33.800 TL
(Rakamlar mevcut asgari ücret üzerinden yapılan tahmini hesaplamalardır.)
Süreç nasıl şekillenecek? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
İkinci toplantı: Zam oranları daha net konuşulacak
Son toplantılar: Nihai rakam belirlenecek
Aralık sonu: 2026 asgari ücretinin açıklanması bekleniyor
İşte 2026 asgari ücret için konuşulan tüm senaryolar
Kulislerde dile getirilen olası zam oranları ve buna göre oluşabilecek net–brüt maaş tabloları şöyle:
%20 zam → Net: 26.584 TL | Brüt: 31.206 TL
%25 zam → Net: 27.630 TL | Brüt: 32.506 TL
%28,5 zam → Net: 28.404 TL | Brüt: 33.417 TL
%30 zam → Net: 28.735 TL | Brüt: 33.807 TL
%35 zam → Net: 29.841 TL | Brüt: 35.107 TL
%40 zam → Net: 30.946 TL | Brüt: 36.407 TL