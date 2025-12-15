Doğum izni 24 hafta oldu mu, düzenleme Meclis’e sunuldu mu? Yeni doğum izni düzenlemesi son durum

Türkiye’de annelik ve babalık izinlerine yönelik kapsamlı bir yasal değişiklik hazırlığı yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan taslak, çalışan ebeveynlerin haklarını genişletmeyi ve aile yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Kamuoyunda en çok merak edilen başlık ise “doğum izni 24 hafta oldu mu” sorusu.





Mevcut uygulama ve planlanan değişiklik

Halen yürürlükte olan mevzuata göre kadın çalışanlara, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli analık izni tanınıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni düzenleme taslağında ise bu sürenin 24 haftaya, yani yaklaşık 6 aya çıkarılması öngörülüyor. Çalışma, Türkiye’de düşen doğurganlık oranları ve aile-iş dengesi ihtiyacı dikkate alınarak şekillendirildi.





Meclis süreci ne aşamada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin uzatılmasına ilişkin hazırlığın gündemde olduğunu belirterek, AK Parti grubu ile görüşmelerin yapıldığını ifade etti. Göktaş, düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının hedeflendiğini, yeni yılın başında yasama sürecinin başlamasının beklendiğini dile getirdi.





Babalık izni de genişletilecek