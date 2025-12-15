Doğum izni 24 hafta oldu mu, düzenleme Meclis’e sunuldu mu? Yeni doğum izni düzenlemesi son durum

Türkiye’de çalışma hayatını ve aile yapısını doğrudan ilgilendiren doğum izni düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında, annelik izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması hedefleniyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin TBMM’ye sunulması için siyasi istişarelerin sürdüğünü ve takvimin netleşmek üzere olduğunu açıkladı.
Türkiye’de annelik ve babalık izinlerine yönelik kapsamlı bir yasal değişiklik hazırlığı yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan taslak, çalışan ebeveynlerin haklarını genişletmeyi ve aile yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Kamuoyunda en çok merak edilen başlık ise “doğum izni 24 hafta oldu mu” sorusu.
Mevcut uygulama ve planlanan değişiklik
Halen yürürlükte olan mevzuata göre kadın çalışanlara, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli analık izni tanınıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni düzenleme taslağında ise bu sürenin 24 haftaya, yani yaklaşık 6 aya çıkarılması öngörülüyor. Çalışma, Türkiye’de düşen doğurganlık oranları ve aile-iş dengesi ihtiyacı dikkate alınarak şekillendirildi.
Meclis süreci ne aşamada
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin uzatılmasına ilişkin hazırlığın gündemde olduğunu belirterek, AK Parti grubu ile görüşmelerin yapıldığını ifade etti. Göktaş, düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının hedeflendiğini, yeni yılın başında yasama sürecinin başlamasının beklendiğini dile getirdi.
Babalık izni de genişletilecek
Taslak düzenleme yalnızca anneleri değil, babaları da kapsıyor. Buna göre özel sektörde 5 gün olarak uygulanan babalık izninin, kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkarılması planlanıyor. Düzenlemenin, ebeveynler arasında sorumluluk paylaşımını güçlendirmesi ve aile hayatını desteklemesi amaçlanıyor.