Korunmak için bunlara dikkat!





Demir, aşı uyarısında da bulundu. Grip için alınabilecek en geçerli yöntemin girip aşısı olduğunu ifade eden uzman, "Eylül ayında grip aşısı olmak ideal ancak siz sonbahar ayında herhangi ateşli kas eklem ağrısı geçirmediyseniz yani gribe yakalanmadıysanız ocak ve şubat ayına kadar bu aşıyı olabilirsiniz." dedi.







