Dünya genelinde alarm zillerini çaldıran mutasyona uğramış H3N2 grip virüsü, Türkiye’de de etkisini göstermeye başladı. Yüksek ateş ve baş ağrısı gibi etkilenin olduğu bilinen H3N2 virüsü için uzmanlardan uyarılar var. H3N2 virüsü nedir, nasıl bulaşır? H3N2 virüsü belirtileri nelerdir? İşte detaylar.
H3N2 virüsü Türkiye'de görüldü mü?
Dünyayı alarma geçiren mutasyona uğramış H3N2 grip virüsü Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı.
En az 7 mutasyon geçirdiği doğrulanan yeni virüs, influenzanın tiplerinden bir tanesi.
Gribin etkilerinin şiddetli baş ve eklem ağrısı, yüksek ateş ve kuru öksürük olduğu biliniyor.
H3N2 virüsü nedir, nasıl bulaşır?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, H3N2 virüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
H3N2 virüsünün domuz gribinden pek farkı olmadığını vurgulayan Demir, grip vakalarının bu yıl erken başladığını vurguladı.
Daha çok eklem ağrısı ve 40 dereceye varan ateş görüldüğünü dile getiren Demir, "Şiddetli baş ağrısı ve kuru bir öksürükle seyrediyor." dedi.
Belirtiler daha ağır seyrediyor
Uzman değerlendirmelerine göre H3N2, önceki grip türlerine kıyasla daha ağır bir klinik tablo oluşturabiliyor. Hastalarda yoğun eklem ağrıları, halsizlik ve 40 dereceye yaklaşan ateş dikkat çekiyor. Bu yıl grip vakalarının mevsim normallerinden erken ortaya çıktığı, enfeksiyonun domuz gribine benzer semptomlar gösterdiği ifade ediliyor.
H3N2 virüsü tehlikeli mi?
65 yaş üstü hipertansiyon ve diyabet hastalarında, astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalığı olan bireylerde virüsün ağır zatürreye geçirdiğini dile getiren Demir, hastalık tablosunun solunum yetmezliğini kadar gittiğini dile getirdi.
Korunmak için bunlara dikkat!
Demir, aşı uyarısında da bulundu. Grip için alınabilecek en geçerli yöntemin girip aşısı olduğunu ifade eden uzman, "Eylül ayında grip aşısı olmak ideal ancak siz sonbahar ayında herhangi ateşli kas eklem ağrısı geçirmediyseniz yani gribe yakalanmadıysanız ocak ve şubat ayına kadar bu aşıyı olabilirsiniz." dedi.
El hijyenine de önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Riskli grupların toplu taşıma araçlarında maske takmasını öneriyorum." diye konuştu.