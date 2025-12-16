15 Aralık İZSU su kesintisi listesi araştırılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan duyuruların ardından, bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İZSU su kesintilerin nedeni, süresi ve etkilenecek bölgelerle ilgili güncel bilgiler İZSU'nun resmi açıklamaları doğrultusunda yakından takip ediliyor. İZSU tarafından paylaşılan su kesintisi duyurusuna göre, planlı su kesintisi 23.00 - 05.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte güncel kesinti programı.