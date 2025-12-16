İzmir’de yaz sonunda başlayan ve kent genelinde etkisini sürdüren planlı su kesintileri, İZSU'nun açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. İZSU, 16 Aralık Salı günü İzmir'de planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve saatleri açıkladı. Bugün suların gideceği ilçeler arasında Buca, Çeşme, Ödemiş, Menemen, Beydağ, Selçuk ve Urla yer almakta. Peki İzmir'de sular hangi mahallelerde kesilecek? Sular ne zaman verilecek? İşte 16 Aralık ilçe ilçe mahalle mahalle su kesintisi takvimi.
15 Aralık İZSU su kesintisi listesi araştırılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan duyuruların ardından, bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İZSU su kesintilerin nedeni, süresi ve etkilenecek bölgelerle ilgili güncel bilgiler İZSU'nun resmi açıklamaları doğrultusunda yakından takip ediliyor. İZSU tarafından paylaşılan su kesintisi duyurusuna göre, planlı su kesintisi 23.00 - 05.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte güncel kesinti programı.
İzmir'de bugün hangi ilçe ve mahallede su kesintisi olacak?
BEYDAĞ AKTEPE 16.12.2025 saat 08:57 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Yangın Hidrantı BEYDAĞ İLÇESİ AKTEPE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN YANGIN HİDRANT ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
BUCA DİCLE, UFUK 16.12.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 893 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
ÇEŞME MUSALLA 16.12.2025 saat 09:53 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 1026 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
MENEMEN İSTİKLAL, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 16.12.2025 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 256 sokakta gerçekleşen ana boru arızası nedeniyle (30 Agustos mah. belirli kısımlar etkilenebilir)
ÖDEMİŞ AKINCILAR, İNÖNÜ 16.12.2025 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ AKINCILAR(FEVZİPAŞA CD) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AKINCILAR ,İNÖNÜ ,MİMARSİNAN VE BENGİSU MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SELÇUK ZAFER 16.12.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Zafer Mah. 3053 Sk. 2 saat kesinti.
URLA KALABAK, ZEYTİNALANI 16.12.2025 saat 08:16 ile 12:01 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ana boru arzasından dolayı maraşal fevzi çakmak ve civarı sular kesik.