MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Enflasyon farkına göre emekli memur maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.