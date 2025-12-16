MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Enflasyon farkına göre emekli memur maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli memur maaşlarına 2026 yılı ocak ayı itibarıyla yapılacak zam için geri sayım başladı. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yeniden hesaplandı. Açıklanan TÜFE rakamları sonrası, milyonlarca memur ve emekli memur yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.
TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI! 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydetti. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon rakamı yüzde 31,07 seviyesine yükseldi. Temmuzda yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 artış gösteren enflasyon, 5 aylık kümülatif dönemde toplamda yüzde 11,21 olarak hesaplandı.
MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU
Bilindiği üzere kamu kurumlarında çalışan memurlar senede 2 kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamları baz alınarak zam alıyor.
2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu.
Buna göre toplam kümülatif zam yüzde 17.57 olarak hesaplandı.
Bu oranda bin liralık taban aylık da eklenecek.
Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı şu şekilde:
• Toplam enflasyon: Yüzde 11.21
• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: Yüzde 5.91
• Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
• Toplam kümülatif zam: Yüzde 17.57
2026'DA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.