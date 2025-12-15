SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı Promosyonu Ödemesi Ne Zaman, Ne Kadar Yatacak?

Sağlık çalışanlarının uzun süredir yakından takip ettiği banka promosyonu sürecinde sona gelindi. 2025 yılı için yürütülen görüşmelerde 90 bin TL’ye varan promosyon rakamları ile 200 bin TL’den 550 bin TL’ye kadar faizsiz kredi seçeneklerinin gündeme gelmesi, sağlık personelinin beklentilerini artırdı. Gözler şimdi sürecin nasıl sonuçlanacağına dair yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ile ilgili Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'den açıklama geldi. Kahveci'nin ifadelerine göre; bazı illerde 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir banka promosyonu teklifi gündemde. Bu teklifin sağlık çalışanları tarafından yeterli memnuniyet yaratmadığı, mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda rakamın revize edilmesi gerektiği sendikalar tarafından açıkça ifade ediliyor.
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin sürecine dair beklentiler artarken, merkezi bir anlaşma yapılması yönündeki talepler de güç kazanıyor. Bu gelişmeler, sağlık personelinin promosyon hakkı konusundaki hassasiyetini ve sürecin yakından takip edildiğini ortaya koyuyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan şu an için promosyon anlaşmasına dair henüz merkezi ve kesin bir tutar açıklaması yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eşzamanlı olarak güncellenecektir...