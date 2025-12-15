Aralık ayının ilk günlerinde, evde bakım maaşı alacaklar ödemelerin yatıp yatmadığını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için önemli bir destek sağlıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi ile evde bakım parası yattı mı? Aralık ayı 2025 bu ayki evde bakım maaşı zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

1 /7 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayına gelinmesiyle birlikte ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor.

2 /7 Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira yardımı hesaplara yatırmaya başladıklarının bilgisini paylaştı.

3 /7 Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini vurgulayan Göktaş, hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını aktardı.

Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

4 /7 ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, ÖDEME LİSTESİ AÇIKLANDI MI? Evde bakım maaşı bilindiği üzere her ayın 15 ve takip eden günlerde yatırılıyor. Hemen belirtelim ki Aralık ayı evde bakım maaşının 15 Aralık'ta yatması bekleniyor. EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



5 /7 EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU? Evde bakım maaşı memura yapılan 15.57'lik zammın ardından 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi.

6 /7 EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR? Hane içi kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ü olması, Engelli sağlık kurulu raporunun olması, Bakım hizmetleri değerlendirme heyetince, engellinin bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bu koşulları sağlayan kişilerin bakımını üstlenecek aile bireyleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulunmalılar.

