Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesini hayata geçiriyor. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde 500 bin yeni sosyal konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu proje ile dar gelirli vatandaşlar uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olabilecek. Ayrıca İstanbul’da ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da devreye alınacak.
TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için dev bir konut hamlesine imza atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan “Yüzyılın Konut Projesi”yle 81 ilde 500 bin yeni konut inşa edilecek. Uygun taksitli ödeme imkânı ve kira artışlarına çözüm olarak geliştirilen kiralık sosyal konut modeliyle proje, konut sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat sunuyor.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN TARİHLER BELLİ OLDU
TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerine başvurular, 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapan kişiler arasından hak sahipleri, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Konut teslimlerinin ise 2027 yılının Mart ayından itibaren başlaması planlanıyor.
TOKİ BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
TOKİ başvuruları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden veya e-Devlet platformu aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul dışındaki illerde satışa sunulan TOKİ konutları için ödeme detayları şu şekilde:
55 m² 1+1 Konutlar: Satış fiyatı 1.800.000 TL. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL) ödenerek 240 ay vade ile alınabilir. Aylık taksit tutarı 6.750 TL olarak belirlendi.
65 m² 2+1 Konutlar: Satış fiyatı 2.200.000 TL. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL) ile 240 ay vade imkanı mevcut. Aylık taksit 8.250 TL olacak.
80 m² 2+1 Konutlar: Satış fiyatı 2.650.000 TL. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL) ve 240 ay vade ile konut sahibi olunabilir. Aylık taksit tutarı 9.938 TL.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ HANGİ İLLERE KONUT YAPACAK?
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek. İlk etapta illere göre konut dağılımı ise şu şekilde:
İstanbul: 100.000
Ankara: 30.780
İzmir: 21.520
Gaziantep: 13.940
Konya: 13.670
Şanlıurfa: 13.190
Diyarbakır: 12.170
Bursa: 13.730
Antalya: 13.160
Hatay: 12.640
Ardahan: 540