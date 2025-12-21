Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanacak. Bu oran doğrultusunda birçok vergi ve harçta artış yaşanacak. 2025’te yüzde 43,93 olan oran, 2026’da daha sınırlı bir artışa işaret ediyor.