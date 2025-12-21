Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MTV, kimlik ve ehliyet ücretleri 2026'da ne kadar olacak? Kalem kalem yeni zamlı liste

MTV, kimlik ve ehliyet ücretleri 2026'da ne kadar olacak? Kalem kalem yeni zamlı liste

22:0321/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
MTV ve harç ücretleri belli oldu: ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı
MTV ve harç ücretleri belli oldu: ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranıyla birlikte 2026 MTV, kimlik, ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı tutarları netleşti. Yeni yılda hangi ücret ne kadar oldu? İşte kalem kalem 2026 zamlı ücretler.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanacak. Bu oran doğrultusunda birçok vergi ve harçta artış yaşanacak. 2025’te yüzde 43,93 olan oran, 2026’da daha sınırlı bir artışa işaret ediyor.


2026 ehliyet harcı ne kadar?

B sınıfı ehliyet harcı: 2025’te 5.678 TL olan tutar, 2026’da 7.122 TL olacak.

2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar?

Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL’den 1.250 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

2026 MTV fiyatları

2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı üzerinden artırılacak. Araç tipi, motor hacmi ve yaşa göre MTV tutarları bu oranda zamlanacak.


2026 zamlı pasaport ücretleri

Pasaport defter bedeli: 1.424 TL

6 aylık pasaport: 2.956 TL

1 yıllık pasaport: 4.296 TL

2 yıllık pasaport: 7.065 TL

3 yıllık pasaport: 10.065 TL

3 yıl ve üzeri pasaport: 14.146 TL

2026 yılında uygulanacak bu yeni ücretler, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. MTV, kimlik, ehliyet ve pasaport işlemi yapmayı planlayan vatandaşların yeni tarifelere göre hazırlık yapması gerekecek.

#mtv
#motorlu taşıtlar vergisi
#ehliyet ücretleri
#kimlik ücretleri
#pasaport ücretleri
#yurt dışı çıkış harcı
#2026 zamları
#yeniden değerleme oranı
#resmi gazete
#harç zamları
#pasaport harçları
#araç vergileri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi denizcilikte yelkenleri toplama anlamına gelen bir terimdir? Milyoner'de haftanın 500 bin TL'lik sorusu açıldı