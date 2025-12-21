Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranıyla birlikte 2026 MTV, kimlik, ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı tutarları netleşti. Yeni yılda hangi ücret ne kadar oldu? İşte kalem kalem 2026 zamlı ücretler.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanacak. Bu oran doğrultusunda birçok vergi ve harçta artış yaşanacak. 2025’te yüzde 43,93 olan oran, 2026’da daha sınırlı bir artışa işaret ediyor.
2026 ehliyet harcı ne kadar?
B sınıfı ehliyet harcı: 2025’te 5.678 TL olan tutar, 2026’da 7.122 TL olacak.
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar?
Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL’den 1.250 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
2026 MTV fiyatları
2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı üzerinden artırılacak. Araç tipi, motor hacmi ve yaşa göre MTV tutarları bu oranda zamlanacak.
2026 zamlı pasaport ücretleri
Pasaport defter bedeli: 1.424 TL
6 aylık pasaport: 2.956 TL
1 yıllık pasaport: 4.296 TL
2 yıllık pasaport: 7.065 TL
3 yıllık pasaport: 10.065 TL
3 yıl ve üzeri pasaport: 14.146 TL
2026 yılında uygulanacak bu yeni ücretler, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. MTV, kimlik, ehliyet ve pasaport işlemi yapmayı planlayan vatandaşların yeni tarifelere göre hazırlık yapması gerekecek.