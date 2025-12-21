Yeni Şafak
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi

TBMM’de 2026 yılı bütçesi kabul edildi

21/12/2025, Pazar
G: 22/12/2025, Pazartesi
DHA
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri yapıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri yapıldı.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, 249 'ret' oyuna karşılık 320 'kabul' oyuyla TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçesi yapılan oylama ile kabul edildi.

Yapılan oylamada 320 milletvekili kabul, 249 milletvekili ise ret oyu kullandı.

14 gün süren bütçe görüşmeleri, 2026 yılı bütçesinin kabul edilmesiyle tamamlandı.



