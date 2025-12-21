Süper Lig 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını üç puan farkla lider bitirdi. Sarı-kırmızılıların gollerini 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Fileleri havalandıran Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray'ın lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. (60 gol)
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar 42 puanla Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamladı. Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada kaldı.
Sarı kart gören Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira cezalı duruma düştü. Başarılı isim Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
10' Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın hızla ilerleyerek ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Yunus Akgün, altıpas önünde hafif sol çaprazdan topu düzelterek yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andreas Gianniotis'in solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.
22' İlkay Gündoğan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Yunus Akgün'ün yaptığı şık vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.
38' Leroy Sane'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Yunus Akgün'ün karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Andreas Gianniotis gole izin vermedi.
43' Roland Sallai'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Atakan Müjde'ye çarpan top kornere çıktı.
82' Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Gabriel Sara, Jhon Espinoza'yı ekarte ederek ceza alanının hemen içerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Andreas Gianniotis'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0.
88' Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mauro Icardi, rakiplerini ekarte ederek altıpas önünden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andreas Gianniotis'in solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 3-0.