Aslan devreye zirvede girdi: Galatasaray 3-0 Kasımpaşa (ÖZET)

21:5521/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Galatasaraylı futbolcuların gol sonrası yaşadığı sevinç.
Süper Lig 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını üç puan farkla lider bitirdi. Sarı-kırmızılıların gollerini 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-0 galibiyetle ayrıldı.


Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi kaydetti.


ICARDİ TARİHE GEÇTİ

Fileleri havalandıran Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray'ın lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. (60 gol)

ASLAN DEVREYE LİDER GİRDİ

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar 42 puanla Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamladı. Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada kaldı.


TORREİRA GAZİANTEP FK MAÇINDA YOK

Sarı kart gören Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira cezalı duruma düştü. Başarılı isim Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.


GALATASARAY - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Galatasaray:
Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi.
Kasımpaşa:
Gianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem Üstündağ, Atakan Müjde, Winck, Gueye, Fall.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

10' Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın hızla ilerleyerek ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Yunus Akgün, altıpas önünde hafif sol çaprazdan topu düzelterek yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andreas Gianniotis'in solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

22' İlkay Gündoğan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Yunus Akgün'ün yaptığı şık vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

38' Leroy Sane'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Yunus Akgün'ün karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Andreas Gianniotis gole izin vermedi.

43' Roland Sallai'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Atakan Müjde'ye çarpan top kornere çıktı.

İKİNCİ YARI

82' Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Gabriel Sara, Jhon Espinoza'yı ekarte ederek ceza alanının hemen içerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Andreas Gianniotis'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0.

88' Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mauro Icardi, rakiplerini ekarte ederek altıpas önünden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andreas Gianniotis'in solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 3-0.


GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
Galatasaray - Kasımpaşa maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


