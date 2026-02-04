Yeni Şafak
ÖSYM sınav takvimi 2026: YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? TYT AYT YDT tarihleri

20:064/02/2026, Çarşamba
YKS
2026 YKS için geri sayım başladı. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte YKS başvuru tarihleri ve TYT-AYT-YDT oturum günleri netleşti. Milyonlarca aday “2026 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?”, “YKS ne zaman yapılacak?”, “sınav süresi kaç dakika?” gibi soruların yanıtını ararken, AİS üzerinden başvuru adımları da yeniden gündeme geldi. İşte 2026 YKS’ye dair tarih tarih tüm detaylar…

YKS heyecanı 2026 için resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) duyurduğu takvime göre Türkiye’de üniversiteye girişin temel aşaması olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) başvuru ve sınav tarihleri netleşti.

YKS başvuruları ne zaman alınacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 2 Mart 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi bulunan adaylar, başvuru merkezine gitmeden AİS mobil uygulaması ve çevrimiçi sistem üzerinden bireysel başvurularını yapabilecek.

2026 YKS ne zaman yapılacak? TYT-AYT-YDT tarihleri

ÖSYM’nin duyurusuna göre 2026 YKS oturumları 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak. Üç oturumun günleri şöyle:

TYT: 20 Haziran 2026

AYT: 21 Haziran 2026

YDT: 21 Haziran 2026

Sınav süreleri ve soru sayıları

Adayların hazırlık ve sınav planlamasında dikkat etmesi gereken süreler ÖSYM tarafından şu şekilde belirtildi:

TYT: 120 soru – 165 dakika

AYT: 180 dakika

YDT: 80 soru – 120 dakika

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

ÖSYM 2026 sınav takvimi

