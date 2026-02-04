YKS heyecanı 2026 için resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) duyurduğu takvime göre Türkiye’de üniversiteye girişin temel aşaması olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) başvuru ve sınav tarihleri netleşti.

YKS başvuruları ne zaman alınacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 2 Mart 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi bulunan adaylar, başvuru merkezine gitmeden AİS mobil uygulaması ve çevrimiçi sistem üzerinden bireysel başvurularını yapabilecek.

2026 YKS ne zaman yapılacak? TYT-AYT-YDT tarihleri

ÖSYM’nin duyurusuna göre 2026 YKS oturumları 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak. Üç oturumun günleri şöyle:

TYT: 20 Haziran 2026

AYT: 21 Haziran 2026

YDT: 21 Haziran 2026

Sınav süreleri ve soru sayıları

Adayların hazırlık ve sınav planlamasında dikkat etmesi gereken süreler ÖSYM tarafından şu şekilde belirtildi:

TYT: 120 soru – 165 dakika

AYT: 180 dakika

YDT: 80 soru – 120 dakika

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.