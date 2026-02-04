Epstein dosyalarında kan donduran detaylar

Jeffrey Epstein davasına ilişkin sızdırılan yeni belgeler, küresel elitlerin karıştığı skandalların boyutunu gözler önüne serdi. Belgelerde Kâbe örtüsünün hediye edilmesinden, devlet başkanlarının katıldığı vahşet dolu ritüellere ve CIA bağlantılarına kadar çok sayıda ağır ifşalar yer alıyor.





Kâbe örtüsü sapkınlıklar adasına 'hediye' olarak gönderilmiş

Yeni yayımlanan yazışmalara göre, kutsal Kisve-i Şerif’ten üç parça, BAE’li aracılar vasıtasıyla Epstein’a ulaştırıldı. İddiaya göre, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah Al-Maari ve Muhammed Bin Selman’ın gayriresmi danışmanı Aziza El Ahmedi’nin organize ettiği bu transferde British Airways kullanıldı. El Ahmedi’nin Epstein’a gönderdiği e-postada, örtünün manevi değerini vurgulayarak, "Bu siyah parçaya en az 10 milyon Müslüman dokundu; dualarını bıraktı" dediği belirtiliyor.

Şeytani Ritüeller ve İnsan Eti İddiaları

Dosyalarda yer alan tanık ifadeleri, elitlerin katıldığı partilerde "vahşet ritüelleri" yapıldığını öne sürüyor.

Kan Donduran İfade: Bir tanık, küçük çocukların ritüel adı altında öldürüldüğünü, hatta katılımcıların insan eti yediğini iddia etti.

Siyasi İsimler: İfadelerde, eski ABD Başkanı George H.W. Bush’un bir yatta gerçekleşen vahşet dolu bir partide bulunduğu ve çocuk istismarına karıştığı öne sürüldü.

Gabriela Rico Davası: 2009 yılında "insan eti yiyorlar" diyerek feryat eden ve sonrasında kaybolan Gabriela Rico’nun iddialarının, bu son belgelerle paralellik gösterdiği ifade ediliyor.

Afganistan’da Ordu Helikopteriyle Pedofili Ağı

Milyarder Tom Pritzker ile Epstein arasındaki yazışmalar, skandalın askeri boyutunu da ortaya çıkardı. Pritzker’in, dönemin CIA Başkanı David Petraeus tarafından kendisine tahsis edilen bir helikopterle Afganistan’ın ücra vadilerinde çocuk istismarı amaçlı seyahatler yaptığı iddia ediliyor. Bu durum, ABD ordusunun imkanlarının bu karanlık ağ için seferber edildiği şüphesini güçlendiriyor.

Türkiye bağlantısı ve İsrailli doktorlar

Epstein’in özel masörünün eğitim masraflarının Epstein tarafından karşılandığı ve Antalya’daki lüks Rixos otel bünyesinde eğitime gönderildiği kayıtlara geçti.

Bir kurbanın günlüğüne göre; reşit olmayan kızlar "bebek üretimi" için kullanılırken, doğan bebeklerin İsrailli doktorlar tarafından "kobay" olarak kullanıldığı öne sürüldü.

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, Epstein bağlantıları nedeniyle özür dileyerek partisinden istifa etti.








