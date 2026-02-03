Epstein belgeleri açıldı: Küresel elitlerin medeniyet maskesi düştü

İbrahim Ufuk Kaynak:

Bu bahsetmiş olduğumuz vahşetin her ayağı var. Zaten şimdi ismi geçenlerden bazılarına girdiğimizde adamların ne yapmak istediğini daha kolay anlayacağız. Çünkü önümüzde bir liste var işte. Jeffrey Epstein’in kendisi sıradan bir adam; birdenbire bankacılık yapmaya karar veriyor, bir bankada çalışıyor. Daha sonra ilginç bir yöntem deniyor. Bütün kazancının temeli tehdit ve şantajla para almak. Bütün kazancın temeli bu. Herkesi bir şekilde bir tuzağa düşürüyor ve bu tuzak genelde belden aşağıya. O tuzağa düşürdüğü insanların ömür boyu daha sonra bütün parasını emiyor ve bununla beraber bir imparatorluk kuruyor. Ama bunun tarihi kökleri de var. Biz Mezmur’dan bahsettik. Tevrat’ın içerisinde 3 yaşındaki bir kız çocuğuyla nasıl evlenilebileceği falan konuşuluyor. "Evlenme" dediğim hani çok terbiye edilmiş bir kelime oldu. Olur mu öyle çocukla evlenilir mi? Başka bir anlayış var. Bu kafanın içerisinde apayrı bir insan tipolojisi bunlar. Bazı bir nokta olur onlarda; onların istemediği bir şeyi söylediğinizde göz bebeklerinin metalik olduğunu görürsünüz. Resmen size bakarken o göz bebeği bir anda metalik bir biçime döner, parlar. Bu normal bir yapı değil dedim. Rockefeller'lardan bahseden vatandaş kendisi diyor ki: "Biz ins soyundan değiliz" diyor. "Biz başka bir soydanız" diyor. Fazla ayrıntıya hâlâ daha girmek istemiyorum. Onun da zamanı gelecek. O geldiği zaman da bunları hatırlatıp tekrar söyleriz. Çünkü insanlar şu anki şoku yaşıyor. Bütün dünya: "Nasıl olabilir?"