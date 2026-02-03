Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile el ele: Onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman el ele Suudi diplomatları selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Selman tarafından Yemame Sarayı'nda Erdoğan onuruna akşam yemeği düzenlendi. Görüşmeler, basına kapalı düzenlendi.
Selman, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.
