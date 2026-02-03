Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine Suudi Arabistan’a gitti. Erdoğan, Riyad'dan sonra Mısır'da temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında bölgesel gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve ekonomik iş birliği başlıklarının ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine özel uçak "TUR" ile Suudi Arabistan’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suudi Arabistan ziyaretinde Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de eşlik ediyor.
Erdoğan Sisi ile görüşecek
Cumhurbaşkanı, Riyad’ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’nin davetine üzerine Mısır’a gidecek.
Erdoğan; Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kahire'de mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi ile görüşecek.
Görüşmelerde, Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları masaya yatırılacak. İnsani yardımların ulaştırılması ve yeniden inşa süreci ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’nin davetine icabetle, Kahire’de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Sisi ile birlikte eşbaşkanlık edecek.
Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye-Mısır İş Forumu’na da iştirak etmesi planlanıyor.
Washington-Tahran gerilimi de ele alınacak
Görüşmelerde, Washington ile Tahran hattındaki gerginlik gündemde olacak. Tansiyonu azaltacak seçenekler değerlendirilecek. Suriye'deki son tabloya da değinilecek. Bölgedeki istikrarı koruyacak gelişmeler ele alınacak.
Riyad ve Kahire temaslarında, ekonomik iş birliğinin artırılması da konuşulacak. Özellikle savunma sanayi alanındaki yeni ortaklıklar değerlendirilecek.
Erdoğan'ın ilk durağı olan Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler, ticarete de yansıyor. İki ülkenin ticaret hacmi 2024'te yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde seyretti. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı geçen yıl 3 milyar 149,6 milyon dolara yükseldi.