Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile Dicle ve Fırat gibi kardeşiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.56'da başlayıp 18.45'te sona erdi.

Türkiye gündemi ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

23 yıldır aşkla koşuyoruz.

Ana muhalefet partisi gibi "Atam izindeyiz" deyip yılın tamamında izin yapanlardan, maaşını alamayan emekçi kardeşlerimiz eylemlerdeyken tropik adalarda keyif çatanlardan değiliz.

Suriye ve İran'daki gelişmeleri izliyoruz.

Afrika ile ilişkilerimiz güçleniyor.

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında hayata geçirdiğimiz projelerle bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.

Göreve geldiğimiz 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 2026'da 30 bin 49 kilometreye çıkardık.

Ülkemize kazandırdığımız her bir kilometre geniş bir yelpazede geri dönüyor.

'Daha çok yol yaparsak trafik daha çok sıkışır' diyen beceriksizlerin bunları öğrenmesi gerekiyor.

Biz milletimiz için yeni yollar inşa etmeye sabırla devam edeceğiz.

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı 2025 yılını enflasyondan ihracata temel ekonomik göstergelerde ümitvar bir şekilde kapatmıştık.

Bölgesel krizler nedeniyle bir dönem zorlanan Türk turizmi 2025 yılını rekorla kapattı.

Merkez Bankamızın rezervleri artmaya devam ediyor.

İktidarı devraldığımızda 27 milyar dolan rezervlerimiz geçen hafta itibariyle 215,6 milyar dolara ulaştı.

İmalat sanayi işletmelerimizin yaşadıkları zorlukları hafifletecek yeni bir müjdeyi paylaşıyorum.

Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz.

6 ay ana para ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak.

İstihdam yoğunluklarıyla orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi imkanını sunacağız.

Finansman paketinin aynı zamanda kredi kefalet paketi ile de destekliyoruz.

Suriye 911 km ile kara sınırlarımızın en uzun olduğu komşumuz.

Güneydeki komşularımızla kardeşiz.

Yıllardır Türkiye'nin Suriye ile niye bu kadar yakından ilgilendiğini muhalefet çevresi anlayamadı.

'Bize ne Suriye'den' dediler.

13,5 yıl boyunca Suriye'deki gelişmeleri doğru okuyamayanlar bugün de aynı çizgide söylem üretmeye devam ediyor.

Buna son 3 haftada bir kez daha şahitlik ettik.

Başta ana muhalefet partisi olmak üzere Suriye'deki gelişmelere ideolojik taassupla bakanlar yine çuvalladı, yine sıfır çekti.

Türkiye Suriye yönetimi ile yakın iş birliği halinde her türlü insanı yardımda bulunuyorken gerilimin düşürmesi çatışmanın önlenmesi anlaşmanın sağlanması için elinden geleni yapıyorken Kürt düşmanı gibi son derece çirkin ifadelerle ülkemize iftira attılar.

Biz toplumlar arası kucaklaşmadan yanayız.

Suriye ile Dicle ve Fırat gibi kardeşiz.

Sınırlarımızın ötesinde çatışma, savaş varsa bizim burada kendimizi güvende hissetmemizin mümkün olmadığını çok iyi biliyoruz.

Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil, Kürt-Arap-Türkmen-Nusayri fark etmeksizin Suriye halkının tüm kesimleriyle huzur içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz.

Bütün mücadelemiz Suriye'de ve bütün bölgede bunun sağlanmasına yöneliktir.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti eden her adım bizim için makul ve makbuldür.

Nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyenleri aramıza almayacağız.

Pusuda bekleyenleri, ellerini ovuşturanları, kardeşliğimizi kundaklamaya çalışan fitne tüccarlarını aramıza almayacağız.

Kendi ikbalini Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Nusayri'nin izmihlaline bağlayan özellikle o habis odakları aramıza almayacağız.



