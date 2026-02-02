Şubat ayı kira artış oranı için gözler TÜİK’e çevrildi. 2026 yılının ilk ayını geride bırakırken, ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarından biri olan kira artış oranları yeniden ön plana çıktı. Özellikle büyükşehirlerde barınma maliyetlerinin takibi hem bütçe planlaması yapan kiracılar hem de mülkünün değerini korumak isteyen ev sahipleri için hayati önem taşıyor. Peki, Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte TEFE- TÜFE'ye göre kira artış oranı hesaplama tablosu.

1 /5 Şubat 2026 kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündemindeki yerini koruyor. Konut ve iş yeri kira sözleşmesi yenileyecek olanlar, yasal üst sınırı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması için TÜİK’ten gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

2 /5 KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2026 SON DURUM Şubat ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Enflasyon 3 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Enflasyon oranları belli olduktan sonra kira zam oranı haberimiz içerisine eklenecek.

3 /5 ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kira artış oranını belirleyen Ocak ayı enflasyon verileri, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek. TÜİK, enflasyon rakamlarını 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10:00’da kamuoyuyla paylaşacak. TÜİK’in Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını duyurmasıyla birlikte, Şubat ayı boyunca yapılacak kira sözleşmesi yenilemelerinde uygulanacak yasal üst sınır netlik kazanacak.

4 /5 OCAK AYINDA YÜZDE 34,88 AÇIKLANDI Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 34,88 olarak belirlendi.