AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? İstanbul Üniversitesi AKSİS telafi sonuçları görüntüleme ekranı

AUZEF bütünleme sınavları bu hafta sonu gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sınav sonuç tarihini merak ediyor. AUZEF telafi/ bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? AUZEF bütünleme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar.