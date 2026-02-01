AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? İstanbul Üniversitesi AKSİS telafi sonuçları görüntüleme ekranı

AUZEF güz yarıyılına ait bütünleme sınavları, 31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler dersten geçip geçmediğini öğrenmek için sonuç sorgulamalarına başladı. AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklanma tarihi.
AUZEF bütünleme sınavları bu hafta sonu gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sınav sonuç tarihini merak ediyor. AUZEF telafi/ bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? AUZEF bütünleme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının sınavların yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta içinde açılması bekleniyor.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLECEK?
AUZEF sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.
AUZEF DERS SEÇİMİ TARİHLERİ
AUZEF Bahar Dönemi Ders Seçim İşlemleri Tarihleri 23 Şubat - 01 Mart 2026
AUZEF Ders Ekle-Sil Tarihleri 02 Mart - 08 Mart 2026
AUZEF Üstten Ders Alma Tarihleri 02 Mart - 08 Mart 2026
AUZEF SINAV TARİHLERİ
AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınav (Vize) 25 - 26 Nisan 2026
AUZEF Bitirme Sınavı (Final) 06 - 07 Haziran 2026
AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) 11 - 12 Temmuz 2026
AUZEF Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı 2025- 2026 Eğitim Öğretim yılı 06 Eylül 2026