RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 31 Ocak 2026: Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Büyükelçiliklerde yeni atamalar ve görevden almalar açıklandı

Tuğba Güner
15:0531/01/2026, Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver atandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Atama kapsamında, büyükelçiliklerde ve üst düzey kamu kurumlarında görev değişikliği yapıldı. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Büyükelçilikler olmak üzere geniş çaplı bir değişim yaşandı. Peki, hangi ilin müftüsü değişti? İşte Resmi Gazete atama kararları listesi.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 31 OCAK 2026

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Resmi Gazete yeni sayısında yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi bakanlıklarda değişimler oldu. İşte, atamalar:

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver atandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alınlar oldu. Atanan ve görevden alınanlar şu şekilde;


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDA ATAMALAR


Diyanet İşleri Başkanlığı, Amasya İl Müftülüğü'ne Muş İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğü'ne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğün'e Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğü'ne Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Kahramanmaraş İl Müftülüğü'ne Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep İI Müftülüğü'ne Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ İl Müftülüğü'ne Çanakkale İI Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale İl Müftülüğüne Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Hatay İl Müftülüğü'ne, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğü'ne Ahmet Aktürkoğlu, İzmir İl Müftülüğü'ne Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğü'ne Mustafa Düzgüney, Şırnak İl Müftülüğü'ne Arif Yeşiloğlu atandı.

