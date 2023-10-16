Instagram giriş i nasıl yapılır? Yeni bir Instagram hesabı oluşturmak için gereken kaydol ma işlemleri nelerdir? Özellikle Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan i nstagram 'ın yeni sürümünde gelen özellikleri haberimizden inceleyebilirsiniz. Dünya genelinde aylık aktif kullanıcı sayısı 400 milyonu geçen Instagram , Türkiye'de de 75 milyonluk bir rakama ulaştı. Peki Instagram giriş i nasıl yapılır? Kaydolmak için gereken yöntemler neler ve unutulan şifreler nasıl hatırlanır? İşte tüm bu soruların yanıtını sizler için haberimizde paylaşıyoruz.

INSTAGRAM GİRİŞ VE KAYDOLMA İŞLEMLERİ

Instagram giriş ekranı için tıkla

Instagram'a kaydol ekranı için tıkla

İnstagramı 7.5 son sürümüne güncelleyerek Direct Message'a gelen yeniliği kullanmaya başlayabilirsiniz

Instagram indirme işlemleri telefonunzun işletim sistemine göre farklılık göstermektedir. Örneğin Android işletim sistemli bir cihaza sahipseniz Google Play Store üzerinden indirme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Eğer İOS işletim sistemli telefonunuz var ise Instagram'ı i-Tunes programı üzerinden indirmeniz gerekmektedir. Diğer işletim sistemli telefonlara indirme işlemi yapmak isterseniz aşağıda verdiğimiz linkleri kullanabilirsiniz.





Instagram'ı Android'e indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz

Instagram'ı İOS'a indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz

Instagram'ı Windows Phone' indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz

Geçtiğimiz hafta gelen çoklu hesap desteği ertesinde, hesapların karışması ve bize gelen bildirimlerin karşı tarafa gitmesi gibi sorunların baş gösterdiği Instagram, güvenliği arttıracak önemli bir yeniliği daha hayata geçirdi.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru testlerine başladığı iki aşamalı doğrulamayı bölge bazlı yavaş yavaş uygulamaya başlayan Instagram'da yeni sistem uygulamaya girmek istediğimiz zaman telefonumuza gönderilecek bir güvenli koduyla uygulanacak. Yani hesabımıza giriş yapabilmek için kullanıcı adı ve şifremizle birlikte o kodu da gireceğiz. Tabii bunun için de ilk olarak da telefon numaramızı doğrulatacağız.

Bu sayede artık hesabımıza uzaktan erişim ihtimali ve yetkisiz müdahaleler de önlenmiş olacak. Malum artık bir taraftan şöhretlerin fotoğraflarıyla kaynayan diğer yandan da ciddi ticari faaliyetlerin gerçekleştiği bir mecra haline geldi Instagram. Haliyle bu tür bir arttırılmış güvenlik önlemi şarttı.

Tabii diğer yandan merak ettiğimiz bir ayrıntı bu tür bir doğrulamanın seçime bağlı mı yoksa mecburi mi olacağı. Umarız seçime bağlı olur çünkü ne de olsa günlük kullanıcılar için bu kadar teferruat sıkıcı olabilir. Dahası olası bir hesap kaybında tekrardan alabilmek de bir sürü prosedür gerektirecek. Haliyle 'altı üstü Instagram'a gireceğiz ne kadar kastınız' şeklindeki sızlanmaların yükselmesi de kaçınılmaz.

Bekleyip görelim bakalım, bize henüz erişmedi. Güncelleme gelsin sonra yeniden döneceğiz bu konuya.

INSTAGRAM NASIL KULLANILIR?

1- Önce Instagram'ı AppStore'dan iPhone veya ipod Touch cihazınıza indirin ve kurun.

2- Kayıt Ol (Sign Up) kısmından kendinize bir kullanıcı adı ve şifre oluşturun.

3- Paylaş (Share) bölümünden fotoğraf çekimi yapın veya cihazınıza yüklenmiş bir fotoğrafı seçin. Cihazınıza yüklenmiş bir fotoğraf seçerseniz boyutlarını yeniden düzenlemeniz gerekecektir. Çünkü instagramda bütün fotoğraflar kare şeklinde.

4- Fotoğrafınızı çektikten veya cihazdan seçtikten sonra istediğini efekti resme uygulayabilirsiniz. Bu efekt ile resmin bir kısmını bulanıklaştırmak ve minyatür özelliği vermek mümkün.

5- Ekranın altındaki mevcut filtrelerden birini seçin ve "Sonraki" (Next) tuşuna basın.

6- Fotoğrafınıza bir ad verin, çektiğiniz yerin coğrafi noktasını belirleyin.

7- İsterseniz fotoğrafınızı Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, Foursquare, Posterous veya Email aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

8- Tamam (Done) tuşuna basarak işlemi sonlandırın. Artık fotoğrafınız Instagram'da ve paylaşmak istediğiniz sosyal medya ağlarında görülebilecektir.

DONDURULAN INSTAGRAM HESABI AÇMA