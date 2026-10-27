Antalya ve Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik açıklaması son dakika

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okulların tatil durumu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak yağış uyarılarının ardından Tekirdağ ve Antalya'da eğitime ara verilip verilmeyeceği de merak konusu oldu. Ancak 28 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle ülke genelinde saat 13.00'ten itibaren yarım günlük resmi tatil uygulanacak. Buna göre sabah saatlerinde eğitim devam edecek, öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak. Hava koşulları nedeniyle ayrıca bir tatil kararı alınıp alınmadığı konusunda öğrenciler ve veliler, ilgili valiliklerin duyurularını takip ediyor. Peki, Tekirdağ ve Antalya'da 28 Ekim günü okullar açık mı? Yağış nedeniyle ek bir tatil kararı var mı? İşte ayrıntılar...