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Antalya ve Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik açıklaması son dakika

Antalya ve Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik açıklaması son dakika

12:26, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Antalya ve Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik açıklaması son dakika

Tekirdağ ve Antalya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği, Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak yağış uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü öncesinde hava koşullarına ilişkin gelişmeleri takip eden vatandaşlar, valiliklerden eğitime ara verilmesine yönelik bir karar gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. Özellikle yağış uyarılarının ardından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim öğretime devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim'de Tekirdağ ve Antalya'da okullar tatil mi? Valiliklerden resmi tatil açıklaması yapıldı mı? İşte okulların tatil durumuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okulların tatil durumu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak yağış uyarılarının ardından Tekirdağ ve Antalya'da eğitime ara verilip verilmeyeceği de merak konusu oldu. Ancak 28 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle ülke genelinde saat 13.00'ten itibaren yarım günlük resmi tatil uygulanacak. Buna göre sabah saatlerinde eğitim devam edecek, öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak. Hava koşulları nedeniyle ayrıca bir tatil kararı alınıp alınmadığı konusunda öğrenciler ve veliler, ilgili valiliklerin duyurularını takip ediyor. Peki, Tekirdağ ve Antalya'da 28 Ekim günü okullar açık mı? Yağış nedeniyle ek bir tatil kararı var mı? İşte ayrıntılar...

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okulların tatil durumu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak yağış uyarılarının ardından Tekirdağ ve Antalya'da eğitime ara verilip verilmeyeceği de merak konusu oldu. Ancak 28 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle ülke genelinde saat 13.00'ten itibaren yarım günlük resmi tatil uygulanacak. Buna göre sabah saatlerinde eğitim devam edecek, öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak. Hava koşulları nedeniyle ayrıca bir tatil kararı alınıp alınmadığı konusunda öğrenciler ve veliler, ilgili valiliklerin duyurularını takip ediyor. Peki, Tekirdağ ve Antalya'da 28 Ekim günü okullar açık mı? Yağış nedeniyle ek bir tatil kararı var mı? İşte ayrıntılar...

Tekirdağ ve Antalya'da yarın okullar tatil mi, okul var mı?

Tekirdağ ve Antalya'da 28 Ekim Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar olup olmadığı merak ediliyor. Ancak paylaşılan bilgilerde, Tekirdağ Valiliği ve Antalya Valiliği bu tarih için eğitime ara verildiğini duyurduğu bir açıklama bulunmuyor.

Tekirdağ ve Antalya'da yarın okullar tatil mi, okul var mı?Tekirdağ ve Antalya'da 28 Ekim Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar olup olmadığı merak ediliyor. Ancak paylaşılan bilgilerde, Tekirdağ Valiliği ve Antalya Valiliği bu tarih için eğitime ara verildiğini duyurduğu bir açıklama bulunmuyor.

RÜZGÂRIN HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgârın yer yer kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 40 ila 70 kilometre hızla esebileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli olması istendi.

RÜZGÂRIN HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞABİLİRMarmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgârın yer yer kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 40 ila 70 kilometre hızla esebileceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli olması istendi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı beklendiğini de bildiren Meteoroloji, bölgede görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYORHava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı beklendiğini de bildiren Meteoroloji, bölgede görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.
Başlıklar :AntalyaTekirdağokullartatilvalilik açıklaması
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