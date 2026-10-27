TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları isim listesi sorgulama: Blok, kat, daire ve oda sayısı öğrenme ekranı
TOKİ’nin 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuruları alınan İzmir Karabağlar 750/100000 Konut Projesi hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. Uzundere Mahallesi’nde hayata geçirilen projede, 515’i 2+1 ve 228’i 3+1 olmak üzere toplam 743 konutun blok, kat ve daireleri kura ile belirlendi. Hak sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listesi üzerinden kendilerine tahsis edilen konutun bilgilerini sorgulayabilecek. İşte TOKİ İzmir Karabağlar hak sahipleri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İzmir İli Karabağlar İlçesi Uzundere Mah. 786 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 515 adet ve 3+1 nitelikli 228 adet olmak üzere toplamda 743 adet konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul
Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 04 Kasım 2026 – 9 Aralık 2026 tarihleri arasında, Halk Bankası A.Ş. Eski İzmir/ İzmir Şubesi (Temerküz şube) imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.