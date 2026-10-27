TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi sorgulama: Blok, kat, daire ve oda sayısı öğrenme ekranı
10:27, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:27, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
TOKİ’nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sakarya’da hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. Kurada, Adapazarı Korucuk’ta 391, Serdivan’da ise 491 olmak üzere toplam 882 konutun sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi sorgulama: Blok, kat, daire ve oda sayısı öğrenme ekranı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Sakarya Merkez 1760/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için;
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mah. 1. Etap 764 Konut Projesi ve 2. Etap 417 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 319 adet ve 3+1 nitelikli 72 adet, Sakarya, Serdivan İlçesi, Serdivan Mah. 571 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 2+1 nitelikli 491 adet olmak üzere toplam 882 adet konut için konut belirleme kurası çekildi.