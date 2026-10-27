Merkezefendi Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde hangi partide?
09:53, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Son dakika haberi: Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Peki Merkezefendi Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde hangi partide?
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.