Resmî Gazete kararları 27 Ekim 2026: Bugün hangi yönetmelik, atama ve kararlar yayımlandı?

27 Ekim 2026 Salı tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda bir kanun ve beş yönetmelik yer aldı. Özellikle kısa süreli konut kiralamaları, sağlık hizmetlerinde elektronik onay sistemi ve tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler dikkat çekti. Kanuna göre, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde, tasfiye ile görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülecek. Fon varlıklarının tespiti, değerlemesi, nakde çevrilmesi, yatırımcıların hak sahipliğinin belirlenmesi, ara ve nihai ödemeler ile dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları SPK belirleyecek. SPK tarafından belirlenen fonlarda, yatırımcıların nihai tasfiye alacaklarından mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutar kadar, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme tutarının belirlenmesinde net yatırım tutarının endeksleme uygulanmamış kısmı esas alınacak.