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Resmî Gazete kararları 27 Ekim 2026: Bugün hangi yönetmelik, atama ve kararlar yayımlandı?

Resmî Gazete kararları 27 Ekim 2026: Bugün hangi yönetmelik, atama ve kararlar yayımlandı?

09:17, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:17, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Resmî Gazete kararları 27 Ekim 2026: Bugün hangi yönetmelik, atama ve kararlar yayımlandı?

27 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete kararları yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle turizm amaçlı kiralanan konutların belgelendirme süreçlerine ilişkin yeni hükümler getirildi. İşte, 27 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları ve ayrıntılı bilgiler.

27 Ekim 2026 Salı tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda bir kanun ve beş yönetmelik yer aldı. Özellikle kısa süreli konut kiralamaları, sağlık hizmetlerinde elektronik onay sistemi ve tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler dikkat çekti. Kanuna göre, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde, tasfiye ile görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülecek. Fon varlıklarının tespiti, değerlemesi, nakde çevrilmesi, yatırımcıların hak sahipliğinin belirlenmesi, ara ve nihai ödemeler ile dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları SPK belirleyecek. SPK tarafından belirlenen fonlarda, yatırımcıların nihai tasfiye alacaklarından mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutar kadar, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme tutarının belirlenmesinde net yatırım tutarının endeksleme uygulanmamış kısmı esas alınacak.

27 Ekim 2026 Salı tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda bir kanun ve beş yönetmelik yer aldı. Özellikle kısa süreli konut kiralamaları, sağlık hizmetlerinde elektronik onay sistemi ve tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler dikkat çekti. Kanuna göre, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde, tasfiye ile görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülecek. Fon varlıklarının tespiti, değerlemesi, nakde çevrilmesi, yatırımcıların hak sahipliğinin belirlenmesi, ara ve nihai ödemeler ile dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları SPK belirleyecek. SPK tarafından belirlenen fonlarda, yatırımcıların nihai tasfiye alacaklarından mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutar kadar, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme tutarının belirlenmesinde net yatırım tutarının endeksleme uygulanmamış kısmı esas alınacak.

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7596 Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun

YASAMA BÖLÜMÜKANUN7596 Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına Yapılacak Başvurular ile Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Bedellere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik

–– Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına Yapılacak Başvurular ile Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Bedellere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik–– Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik–– Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.


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İLÂN BÖLÜMÜa - Yargı İlânlarıb - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc - Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN
Başlıklar :Resmi GazeteResmi Gazete kararlarıResmî Gazete atama kararları
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