TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İstanbul’da 1.071 kiralık konut için kura tarihi açıklandı mı?

TOKİ kiralık konutlar hangi ilçede olacak?

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam bin 71 konut kiralanacak.

Bu kampanyada vatandaşlardan herhangi bir başvuru ücreti alınmadı. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.