Bakırköy Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde hangi partide?
08:16, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Bakırköy Belediyesi’ne yönelik yürütülen ihale ve ruhsat soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 68 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 5 belediye başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Peki Bakırköy Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde, hangi partide?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında şafak operasyonu düzenlendi. İhale süreçlerinde "usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı" ve "ruhsat almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı.