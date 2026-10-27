İsrail seçimleri ne zaman bugün mü? İsrail seçim sonuçları 2026 kim kazanır?

Eylül ayının sonlarında, dört muhalefet partisi , Netanyahu'yu devirmek için birlikte çalışmayı kabul eden bir saldırmazlık paktı imzaladı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurdu.

Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, "Birlikte" listesinden Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile görüşmelerinden bir fotoğraf paylaştı.



