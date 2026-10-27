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İsrail seçimleri ne zaman bugün mü? İsrail seçim sonuçları 2026 kim kazanır?

İsrail seçimleri ne zaman bugün mü? İsrail seçim sonuçları 2026 kim kazanır?

08:22, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 08:23, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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İsrail seçimleri ne zaman bugün mü? İsrail seçim sonuçları 2026 kim kazanır?
İsrail seçimi ne zaman?

Gazze'de soykırım işleyen Netenyahu'nun en çok korktuğu sandık nihayet halkın önüne geliyor. 7,3 milyon seçmen sandık başına gidecek. Gözler 26. Dönem Knesset (Parlamento) üyelerini belirleyecek olan 2026 İsrail Genel Seçimleri’ne çevrildi. "İsrail seçime ne zaman gidiyor, Binyamin Netanyahu yeniden kazanacak mı, son anket sonuçları ne diyor ve Netanyahu’nun en güçlü rakibi kim?" soruları uluslararası kamuoyunun ve bölge uzmanlarının en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İsrail Merkez Seçim Kurulu takvimine göre resmi genel seçimler bugün gerçekleştirilecek. 120 sandalyeli Knesset için yarışacak siyasi partiler ve koalisyon bloklarında son anket verileri, Netanyahu'nun geleceği ve muhalefetin durumu şu şekildedir:

İsrail, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun uzun süredir devam eden iktidarını sona erdirebilecek seçimler için 27 Ekim’de sandık başına gidiyor. Kamuoyu yoklamaları, Netanyahu’nun liderliğindeki sağ blok ile Yahudi liderlerin öncülük ettiği muhalefet ittifakı arasında başa baş bir yarış yaşandığını gösteriyor.

İsrail, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun uzun süredir devam eden iktidarını sona erdirebilecek seçimler için 27 Ekim’de sandık başına gidiyor. Kamuoyu yoklamaları, Netanyahu’nun liderliğindeki sağ blok ile Yahudi liderlerin öncülük ettiği muhalefet ittifakı arasında başa baş bir yarış yaşandığını gösteriyor.

İsrail'de seçim ne zaman?

İsrail'de Knesset'teki 120 sandalyenin tamamı için yapılacak seçim 27 Ekim Salı günü yapılacak.

İsrail'de seçim ne zaman?İsrail'de Knesset'teki 120 sandalyenin tamamı için yapılacak seçim 27 Ekim Salı günü yapılacak.

İsrail'de seçimi kim kazanır, anket sonuçları ne diyor?

İsrail'de seçimlere ilişkin yapılan son kamuoyu yoklamaları, muhalefet kanadının 54-56 milletvekili, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadının ise 50-52 milletvekiline ulaşabileceğine işaret ediyor. İsrail'in orantılı temsil sistemi, partilerin Knesset'te iktidar çoğunluğunu sağlamak için ittifaklar kurmasını gerektiriyor. Hiçbir parti bugüne kadar en az 61 sandalyelik mutlak bir çoğunluk elde edemedi.

İsrail'de seçimi kim kazanır, anket sonuçları ne diyor?İsrail'de seçimlere ilişkin yapılan son kamuoyu yoklamaları, muhalefet kanadının 54-56 milletvekili, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadının ise 50-52 milletvekiline ulaşabileceğine işaret ediyor. İsrail'in orantılı temsil sistemi, partilerin Knesset'te iktidar çoğunluğunu sağlamak için ittifaklar kurmasını gerektiriyor. Hiçbir parti bugüne kadar en az 61 sandalyelik mutlak bir çoğunluk elde edemedi.

Eylül ayının sonlarında, dört muhalefet partisi , Netanyahu'yu devirmek için birlikte çalışmayı kabul eden bir saldırmazlık paktı imzaladı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurdu.

Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, "Birlikte" listesinden Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile görüşmelerinden bir fotoğraf paylaştı.


Eylül ayının sonlarında, dört muhalefet partisi , Netanyahu'yu devirmek için birlikte çalışmayı kabul eden bir saldırmazlık paktı imzaladı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurdu.Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, "Birlikte" listesinden Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile görüşmelerinden bir fotoğraf paylaştı.

İsrail seçim sistemine göre, ülkede hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor ve kamuoyu yoklamaları iki bloğun da koalisyon hükümeti kurabilmek için yeter sayıya ulaşamadığını gösteriyor.

Önceki günlerde İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesinin seçimlere girmelerini engelleme kararı aldığı, haklarındaki son kararı İsrail Yüksek Mahkemesinin vereceği Filistinlileri temsil eden partilerin ise 12-14 milletvekiline ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İsrail seçim sistemine göre, ülkede hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor ve kamuoyu yoklamaları iki bloğun da koalisyon hükümeti kurabilmek için yeter sayıya ulaşamadığını gösteriyor.Önceki günlerde İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesinin seçimlere girmelerini engelleme kararı aldığı, haklarındaki son kararı İsrail Yüksek Mahkemesinin vereceği Filistinlileri temsil eden partilerin ise 12-14 milletvekiline ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Trump, soykırımcı Netanyahu'ya destek istedi

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli seçmenlere seslendi. Daha önce Netanyahu'ya verdiği seçim desteğini bu paylaşımıyla yinelediğini kaydeden Trump, Netanyahu'nun "iyi bir başbakan" olduğunu savundu.

27 Ekim Salı günü sandık başına gidecek olan İsrail seçmenine seslenen ABD Başkanı, "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız." değerlendirmesini yaptı. Trump, önceki hafta yaptığı bir açıklamayla Netanyahu'ya tam destek verdiğini ifade etmiş, ancak Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail seçimlerine karışmayı ve Netanyahu'ya destek açıklaması yapmayı düşünmediğini dile getirmişti.

Trump, soykırımcı Netanyahu'ya destek istediABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli seçmenlere seslendi. Daha önce Netanyahu'ya verdiği seçim desteğini bu paylaşımıyla yinelediğini kaydeden Trump, Netanyahu'nun "iyi bir başbakan" olduğunu savundu.27 Ekim Salı günü sandık başına gidecek olan İsrail seçmenine seslenen ABD Başkanı, "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız." değerlendirmesini yaptı. Trump, önceki hafta yaptığı bir açıklamayla Netanyahu'ya tam destek verdiğini ifade etmiş, ancak Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail seçimlerine karışmayı ve Netanyahu'ya destek açıklaması yapmayı düşünmediğini dile getirmişti.
Başlıklar :İsrailİsrail seçimiNetanyahu
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