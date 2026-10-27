Emekliye yeni maaş hesaplama dönemi şekillendi! 1999 öncesi sonrası için refah payı ve intibak formülü çıktı

EMEKLİLERE İNTİBAK DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

Emeklilerin gündemindeki bir diğer başlık ise intibak düzenlemesi. Benzer prim gününe ve kazanç geçmişine sahip kişiler arasında farklı dönemlerde uygulanan hesaplama yöntemleri nedeniyle oluşabilen aylık farklılıklarının azaltılması, olası bir intibak düzenlemesinin temel konularından biri olabilir. Böyle bir adımın atılması halinde hangi emekli gruplarının kapsama alınacağı, maaş farklarının nasıl hesaplanacağı ve düzenlemenin mevcut aylıklara nasıl yansıtılacağı belirleyici olacak. İntibak düzenlemesinin bütün emeklileri kapsayıp kapsamayacağı veya yalnızca belirli dönemlerde emekli olanlara yönelik mi hazırlanacağı ise henüz belli değil. Bu nedenle emeklilerin yeni düzenlemeye ilişkin açıklamaları ve olası yasal adımları takip etmesi gerekiyor.