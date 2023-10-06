Instagram hesabı açma! 3 adımda Instagram hesabı nasıl açılır?

Instagram hesap açma işlemleri

ni 3 adımda anlattık. Instagram IOS ve Android mobil akıllı telefonlarda kullanılabilen bir fotoğraf ve video uygulamasıdır. Ticaret, arkadaşlık, hobi gibi alanlarda kullanılan ve son günlerde kullanıcısı giderek artan bir uygulamadır. Bu uygulamayla kullanıcılar çektiği fotoğraf ve videoları herkese açık ya da sadece arkadaş grubuna açık olacak şekilde paylaşabilir. Daha önce hiç Instagram hesabı açmamış olanlar hesap açma işlemlerini haberimiz üzerinden adım adım gerçekleştirebilirler. Peki, mobilde uygulama ve bilgisayar üzerinden instagram hesabı nasıl açılır? İşte adım adım Instagram hesabı açma.