Facebook , önemsediğiniz kişilerle aynı anda bağlantı kurmanıza ve paylaşmanıza izin verdiği için çok sayıda kullanıcının en çok tercih edilen sosyal medya platformlarındana biridir. Facebook’ta zaman geçirmek istiyorsanız yapmamız gereken ilk iş Facebook hesabı oluşturmak olmalıdır. Peki Facebook hesabı nasıl oluşturulur? Facebook hesabı nasıl açılır?

Facebook giriş ekranı

Facebook hesabı nasıl açılır?

Facebook hesabı nasıl oluşturulur? Facebook hesabı oluşturmak için aşağıda açıklayacağımız yol ve yöntemleri takip ederek en kısa yoldan Facebook hesabı açabilirsini. Sahip olduğunuz cihaza bağlı olarak bir Facebook hesabı açabilirsiniz. Masaüstü veya mobil cihazlar yardımıyla Facebook’a kaydolabilir veya kendiniz Facebook’a giriş yapabilirsiniz.

Facebook Kaydol - Facebook Web Sitesinden Kaydolun:

Masaüstünde Facebook hesabı açmak ya da kaydolmak için belirli yolları izlemeniz gerekmektedir:

Arama motoru üzerinden aram kısmına facebook.com yazın.

Facebook ana safa açıldığında, ekranınızın sağ tarafında Yeni Hesap Oluştur düğmesini göreceksiniz, tıklayın.

Belirtilen bölümlere ad, soyad, Cep Numarası veya E-posta Adresi, DoB (Doğum Tarihi) gibi ilgili bilgilerle doldurun ve cinsiyetinizi seçin.

Birden çok Büyük harf, küçük harf, özel karakter ve sayı içeren güçlü bir parola girdiğinizden emin olun.

Üyelik formunu doldurduktan sonra üye ol butonuna tıklayarak hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Facebook'un tüm özelliklerini kullanabilmeniz için e-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı onaylamanız gerekir. E-posta hesabınızda (facebook.com hesabınızla ilişkilendirdiğiniz) oturum açın, Facebook'tan bir onay mesajı içeren bir e-posta alacaksınız ve işlemi tamamlamak için Hesabınızı Onayla 'ya tıklayın.

Veya E-posta yerine cep telefonu numaranızı girdiyseniz, SMS ile bir OTP alacaksınız, ilgili kutuya OTP'yi girin ve hesabınızı onaylayın.

Telefondan Facebook hesabı açma

Telefondan Facebook hesabı açma nasıl yapılır?

Aşağıdaki adamları izleyerek de mobil (telefondan) üzerinden Facebook hesabı açabilir, Facebook kaydı oluşturabilir ve Facebook hesabı girişi gerçekleştirebilirsiniz. Telefonunuzdan Facebook hesabına giriş yapmak bir başka değişle telefondan Facebook hesabı oluşturmak için şunları gerçekleştirmek gerekir.

İlk önce Facebook mobil uygulamasını indirin. (iPhone'lar için App Store ve Android telefonlar için Google Play).

Facebook uygulamasını indirip kurduktan sonra açın. Ana ekranda Facebook Hesabı Oluştur 'a tıklayın. İleri düğmesini tıklayın.

Doğum tarihiniz ve cinsiyetinizi belirtilen alanlara girin. Yine aynı şekilde istenen alanlara adınızı ve soyadınızı yazınız.

Açacağınız Facebook hesabı için doğrulama için cep telefonu numaranızı girin. (Cep numaranızı doğrulamak için bir OTP alacaksınız).

Kimsenin tahmin edemeyeceği zayıf olmayan güçlü bir Facebook şifresi oluşturun ve Kayıt düğmesine dokunun. Parolanız gelecekte ele geçirilirse, sistem sizden parolanızı güncellemenizi ister.

Facebook girişi nasıl yapılır?

Facebook üyesinin bir ferdi olunduktan sonra kullanıcılar artık açtıkları hesap üzerinden kullanıcı adı ve Facebook şifresi yardımı ile Facebook’a giriş yaparak giriş işlemini gerçekleştirebilmekte. Facebook hesabı girişi y apmak için PC, Dizüstü Bilgisayar, Cep Telefonu ve Tablet gibi cihazları kullanabilir ve aynı anda birden fazla cihazla hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Facebook hesabı giriş

Facebook Girişi - Facebook hesap girişi:

Facebook’ta olup bitenlere katılım sağlamak, arkadaşlarınızın neler yaptığını, hangi etkinliklerin olduğunu, kim hangi paylaşımlarda bulunduğunu anlık olarak görmek ve atılan videoları izlemek için Facebook girişi yapmaya çoktan hazırsınız. O halda vakit kaybetmeden Facebook girişi yapmak için daha ne bekliyorsunuz.

Facebook.com hesabınızda oturum açmak için Masaüstünüzdeki veya Cep telefonunuzdaki herhangi bir web tarayıcısını kullanabilirsiniz. Adımlar:

Web tarayıcınızı açın, URL sekmesine www.facebook.com yazın ve enter deyin.

E-posta ile Facebook girişi yapılabileceği gibi telefon numaranızla ya daFacebook şifrenizle de Facebook girişi yapabilirsiniz. Facebook’a giriş yapmak için Facebook hesabınızla ilişkili herhangi bir e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Telefon numarası: Hesabınızda bir cep telefonu numarası kullandıysanız, bu numarayı kullanarak giriş yapabilirsiniz.

Kullanıcı adı: Kaydolduktan sonra bir kullanıcı adı da seçebileceksiniz, bu kullanıcı adını www.facebook.com hesabınızda oturum açmak için de kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen üç seçenekten birini seçin, kutuya yazın ve ardından şifrenizi yazın ve Oturum Aç'a tıklayın.

Facebook Girişi - Facebook Mobil Uygulamalarda Giriş Yapın:

Hesabınıza giriş yapmak için Facebook'un Android veya iOS uygulamalarını da kullanabilirsiniz. Adımlar:

Uygulamayı açın.

Kullanıcı adınızı/e-posta adresinizi/numaranızı ve şifrenizi Facebook Login uygulaması ekranına girin.

Daha sonra oturum aç’ı tıklayın.

Facebook Lite nedir, ne işe yarar?

Facebook Lite, daha az sistem kaynağı gerektirmesinin yanı sıra, 2G ağları gibi yavaş veya öngörülemeyen internet bağlantılarında veya korkunç bir sinyale sahip kırsal konumlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Facebook Lite, tam özellikli Facebook uygulamasıyla hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. Arkadaşlarınızın gönderilerini beğenip yorum yapmaya, profillerini ziyaret etmeye, Zaman Tünelinizde yayınlamaya ve Facebook'ta normalde yaptığınız her şeyi yapmaya devam edebilirsiniz.

Facebook profilimi nasıl kilitlerim?

Facebook, profil kilidi olarak bilinen yeni bir güvenlik özelliğini geldi. Bu özellik, sayesinde kişi profiline erişimini arkadaş listesinde olmayan kişilerle kısıtlamasına olanak tanır. Bir kullanıcı profilini kilitlediğinde, arkadaş listesinde olmayan diğer kişiler profili göremez. Ayrıca profil fotoğrafı ve kapak fotoğrafı indiremeyecekler. Peki Facebook profili nasıl kilitlenir?

Facebook profil kilitleme

Telefondan Facebook profil kilitleme nasıl yapılır?

Facebook Android ve iOS uygulamaları, profilinizi takipçilerden kolayca kilitlemenize olanak sağlar. Facebook profilini telefon üzerinden kilitlemek için şunları yapınız:

Facebook uygulamasını açın ve Profilinize dokunun Şimdi 'Hikayeye Ekle' bölümünün yanındaki üç noktalı menüye dokunun. Burada, 'Kilit Profili' seçeneğini bulacaksınız. Üzerine dokunun ve Profili Kilitle sayfasına yönlendirileceksiniz. Onaylamak için 'Profilinizi Kilitleyin' düğmesine dokunun.

Bununla, Facebook Profiliniz artık kilitlendi. Ayrıca yukarıda belirtilen benzer adımları uygulayarak kilidini açmayı da seçebilirsiniz.

Bilgisayardan Facebook profili kilitleme nasıl yapılır?

Masa üstü bilgisayardan da hızlı ve kolay bir şekilde Facebook profil kilitleme söz konusudur.

Tarayıcınıza facebook.com yazın ve hesabınıza giriş yapın.

Açmak için Profilinize tıklayın.

Orada üç noktalı menüyü göreceksiniz. Üzerine dokunun ve Profili Kilitle seçeneğine gidin.

Profilinizin çalıştığını kilitlediğinizi gösteren bir açılır mesaj olacak ve en alttaki Profilinizi Kilitle düğmesiyle birlikte geliyor. Profilinizi kilitlemek için üzerine tıklayın.

Facebook kilitli profil nasıl açılır?

Facebook profilinizi kitleyeceğiniz gibi kilitli olan profilinizi açmaya da izin vermekte. Bunun için , istediğiniz zaman profilinizin kilidini açabilirsiniz.

Cep telefonunuzdan Facebook uygulamasına veya masaüstü tarayıcınızdan facebook.com'a gidin.

Profil bölümünüze tıklayın ve üç noktalı menüyü tıklayın.

Orada Profil Kilidini Aç seçeneğini bulacaksınız. Üzerine tıklayın ve bir açılır mesaj göreceksiniz. Profilin Kilidini Aç'a tıklayın.

Facebook hesap silme

Facebook hesap silme nasıl olur?

Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Facebook’tan zaman zaman sıkıılan kullanıcılar söz konusu olmakta. Bunun için açılan Facebook hesapları bir zaman sonra silinmek istenmekte. O halde Facebook hesabı kalıcı olarak silme nasıl olur?

Hesabımı kalıcı olarak nasıl silerim?

Hesabınızı silmeden önce Facebook'a giriş yaparak ve bilgilerinizin (fotoğraflar ve gönderiler gibi) bir kopyasını ve Oculus'a giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanıyorsanız Oculus bilgilerinizin bir kopyasını indirmeniz yararlı olabilir. Hesabınız silindikten sonra eklediğiniz hiçbir şeyi geri getiremezsiniz.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

Ana profilinizden Facebook'un sağ üst tarafındaki account (aşağı yönlü ok) simgesine tıklayın.

Ayarlar ve gizlilik'i seçin ve sonra Ayarlar'a tıklayın.

Sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın. Yeni Sayfalar deneyiminde bir sayfaya Facebook erişiminiz varsa: Gizlilik'e ve sonra Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Hesabı Sil'i seçin ve sonra Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.

Hesabı Sil'e tıklayın, şifrenizi girin ve Devam'a tıklayın.

Facebook sayfamı nasıl silerim?

Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook hesabımı nasıl silebilirim? soruları da yine sosyal medya kullanıcıları tarafından zaman zaman internet üzerinden araştırılmakta. Facebook hesabı açmak ne kadar kolay ise Facebook hesabı silmekte o kadar basit ve kolaydır. Sayfanızı silmek için söz konusu Sayfanın yöneticisi olmanız gerekir. Yöneticiyseniz:

Eski Facebook'umu aç!

Giriş yapamadığım eski bir Facebook hesabını nasıl geri alırım? Facebook kullanıcısı zamanında hesap açmış, daha sonra açtığı bu hesabı giriş yapmamıştır. Bir zaman sonra Facebook hesabının olduğunu hatırlar ve eski Facebook hesabına giriş yapmak ister. Peki eski Facebook sayfama giriş nasıl yaparım? Eski bir hesabı geri almak için:

Eski bir hesabı geri almak için:

Geri almak istediğiniz hesabın profiline gidin.

Üç nokta (…) simgesine dokunun ve Destek al veya profili şikayet et'i seçin.

Başka Bir Şey'e dokunun.

Bu hesabı geri al'a dokunun ve adımları izleyin.

Facebook hesap açmak için tıklayın

Facebook girişi yapmak için tek kullanımlık şifre alma nasıl olur?

Gerçek şifrenizi girmekten tedirgin olduğunuz her durumda (bir kütüphane veya internet kafede giriş yaparken olduğu gibi) Facebook hesabınıza giriş yapmak için tek kullanımlık şifre kullanabilirsiniz.

Tek kullanımlık şifre alınması

Tek kullanımlık şifre almak için kısa mesaj (SMS) gönderin. Hangi mobil operatörlerin tek kullanımlık şifreleri desteklediğini ve hangi numarayı kullanmanız gerektiğini görmek için bu listeyi kontrol edin. Listede operatörünüz varsa bu operatörün numarasına otp kısa mesajını gönderin. SMS mesajları bazen gecikebilir.

Cep telefonu numaranız Facebook hesabınıza bağlıysa size benzersiz, 6 karakterli geçici bir şifre göndeririz. Bu cep telefonu numarasını hesabınıza eklemediyseniz size cep telefonu numarasını nasıl ekleyebileceğiniz ve kodunuzu nasıl alabileceğinize dair talimatlar içeren bir e-posta göndeririz.

Kodunuzu aldıktan sonra bunu Facebook giriş ekranının Şifre bölümüne girin.

Tek kullanımlık şifreniz geçicidir ve birden fazla kez kullanılamaz. Tek kullanımlık şifreler yalnızca 20 dakika boyunca geçerlidir ve daha sonra süresi dolar. İki faktörlü kimlik doğrulaması ayarınız açıksa tek kullanımlık şifreler kullanılamaz.

Facebook’ta kullanıcı adı nasıl değiştirilir?

Facebook'un sağ üst kısmındaki profil resminize tıklayın .

Ayarlar ve gizlilik 'i seçin ve sonra Ayarlar 'a tıklayın.

Kullanıcı Ad ı'na tıklayın.

Yeni kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ve Değişiklikleri kaydet 'e tıklayın.



