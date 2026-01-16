Milyonlarca okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenci için yarıyıl tatili başlıyor. Okulların açılacağı tarih ise tatildeki öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. 2025-2026 dönemi MEB takvimi ile ikinci dönemin başlayacağı tarih netlik kazandı. İşte 2026 Yılı ikinci dönem başlangıç tarihi...
15 Tatil 16 Ocak'ta milyonlarca öğrencinin karne almasıyla birlikte başıayacak. Karnesini alan ve tatile başlayan öğrenciler, okulların ne zaman açılacağı hakkında hemen araştırmaya geçti. Okullar ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görürken, 15 tatil ne zaman bitiyor sorusu da peşinden geldi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 ikinci dönem başlangıç tarihi.
OKULLARDA İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından;
İkinci dönem, 2 Şubat'ta başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.