15 Tatil 16 Ocak'ta milyonlarca öğrencinin karne almasıyla birlikte başıayacak. Karnesini alan ve tatile başlayan öğrenciler, okulların ne zaman açılacağı hakkında hemen araştırmaya geçti. Okullar ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görürken, 15 tatil ne zaman bitiyor sorusu da peşinden geldi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 ikinci dönem başlangıç tarihi.