Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün (karne günü) okullarda ders işlenecek mi? 16 Ocak okullarda ders saatleri

Bugün (karne günü) okullarda ders işlenecek mi? 16 Ocak okullarda ders saatleri

08:3616/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

İlk ve ortaöğretime devam eden 20 milyon öğrenci bugün son kez çalacak ders zilinin ardından birinci dönem sonu karnelerini alacak. Sömestr tatili 15 gün sürecek. Karne günü okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. Bugün (karne günü) okullarda ders işlenecek mi? İşte 16 Ocak Cuma günü okullarda ders saatleri

Karne hazırlıklarında sona gelindi. 16 Ocak'ta ilkokul, ortaokul ve liseler tatile girecekler. Tatil öncesinde geri sayım devam ederken bir yandan da öğrenciler karne günü ders olup olmayacağını merak ediyor.


Okullar ne zaman kapanacak?


Okullarda ilk dönem sona eriyor. MEB okullarda birinci dönem akademik takvime göre 16 Ocak Cuma günü sona erecek ve okullar kapanacak.


Bugün (karne günü) okullarda ders işlenecek mi?


Cuma günü karneler verileceği için okullarda ders olmayacak. Bazı okullarda sabah ve öğleden sonra kapsayacak şekilde ikili eğitim verilirken bazı okullarda tam gün eğitim sürüyor. Karne dağıtımları ise eğitim saatlerine göre farklılık gösterebiliyor. Okullarda karne dağıtımının ardından yapılan törenin ardından birinci dönem eğitim öğretimi sona eriyor.



Karneler saat kaçta dağıtılacak?


Okullarda uygulanan eğitim sistemine göre karne dağıtım saatleri farklılık gösteriyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, karne dağıtım saatine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri sınıf öğretmenleri aracılığıyla öğrenebilirler.


Lise öğrencileri ise okul müdürlüklerinden yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda hareket edecek. Sabahçı olan okullarda genellikle karne dağıtımı sabah saat 09.00’a kadar tamamlanıyor. Öğlen eğitim veren kurumlarda ise karne dağıtımı 13.00’de gerçekleştiriliyor.


Karne günü forma giymek zorunlu mu, sivil giyilir mi?


İlkokul, ortaokul ve liselerde milyonlarca öğrenci 20 Haziran cuma günü karne alacak. Karne günü öğrencilerin sivil mi yoksa okul kıyafetiyle mi okulaca gideceğine ilişkin yönetmelikle bir bilgilendirme bulunmamaktadır.


Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gerekmektedir. Bu durum okullara göre farklılık gösterebilirken bazı okullarda resmi okul üniformasıyla okula gidilirken bazı okullarda ise karne günlerinde öğrenciler sivil okula gidebiliyor.


Okullar ne zaman açılacak?


İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

#karne günü
#karne günü ders
#bugün okul var mı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil bitiş tarihi