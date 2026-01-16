Karne günü forma giymek zorunlu mu, sivil giyilir mi?





İlkokul, ortaokul ve liselerde milyonlarca öğrenci 20 Haziran cuma günü karne alacak. Karne günü öğrencilerin sivil mi yoksa okul kıyafetiyle mi okulaca gideceğine ilişkin yönetmelikle bir bilgilendirme bulunmamaktadır.





Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gerekmektedir. Bu durum okullara göre farklılık gösterebilirken bazı okullarda resmi okul üniformasıyla okula gidilirken bazı okullarda ise karne günlerinde öğrenciler sivil okula gidebiliyor.



