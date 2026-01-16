İlk ve ortaöğretime devam eden 20 milyon öğrenci bugün son kez çalacak ders zilinin ardından birinci dönem sonu karnelerini alacak. Sömestr tatili 15 gün sürecek. Karne günü okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. Bugün (karne günü) okullarda ders işlenecek mi? İşte 16 Ocak Cuma günü okullarda ders saatleri
Karne hazırlıklarında sona gelindi. 16 Ocak'ta ilkokul, ortaokul ve liseler tatile girecekler. Tatil öncesinde geri sayım devam ederken bir yandan da öğrenciler karne günü ders olup olmayacağını merak ediyor.
Okullar ne zaman kapanacak?
Okullarda ilk dönem sona eriyor. MEB okullarda birinci dönem akademik takvime göre 16 Ocak Cuma günü sona erecek ve okullar kapanacak.
Bugün (karne günü) okullarda ders işlenecek mi?
Cuma günü karneler verileceği için okullarda ders olmayacak. Bazı okullarda sabah ve öğleden sonra kapsayacak şekilde ikili eğitim verilirken bazı okullarda tam gün eğitim sürüyor. Karne dağıtımları ise eğitim saatlerine göre farklılık gösterebiliyor. Okullarda karne dağıtımının ardından yapılan törenin ardından birinci dönem eğitim öğretimi sona eriyor.
Karneler saat kaçta dağıtılacak?
Okullarda uygulanan eğitim sistemine göre karne dağıtım saatleri farklılık gösteriyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, karne dağıtım saatine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri sınıf öğretmenleri aracılığıyla öğrenebilirler.
Lise öğrencileri ise okul müdürlüklerinden yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda hareket edecek. Sabahçı olan okullarda genellikle karne dağıtımı sabah saat 09.00’a kadar tamamlanıyor. Öğlen eğitim veren kurumlarda ise karne dağıtımı 13.00’de gerçekleştiriliyor.
Karne günü forma giymek zorunlu mu, sivil giyilir mi?
İlkokul, ortaokul ve liselerde milyonlarca öğrenci 20 Haziran cuma günü karne alacak. Karne günü öğrencilerin sivil mi yoksa okul kıyafetiyle mi okulaca gideceğine ilişkin yönetmelikle bir bilgilendirme bulunmamaktadır.
Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gerekmektedir. Bu durum okullara göre farklılık gösterebilirken bazı okullarda resmi okul üniformasıyla okula gidilirken bazı okullarda ise karne günlerinde öğrenciler sivil okula gidebiliyor.
Okullar ne zaman açılacak?
İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.