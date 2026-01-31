İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, sanal medya ünlüsü Mika Raun Can, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mika Raun Can 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.