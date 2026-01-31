Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.
Ünlü isimler gözaltında
Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Hasan Can Kaya, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Döndü Şahin, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar ve "Reynmen" mahlaslı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
- Hasan Can Kaya
- Yusuf Aktaş (Reymen)
- Emirhan Çakal
- Mert Eren Bülbül
- Mazlum Aktür
- Sıla Dündar
- Döndü Şahin