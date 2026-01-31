Yeni Şafak
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

08:3331/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Ünlü isimlere ve medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişliyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

Ünlü isimler gözaltında

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Hasan Can Kaya, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Döndü Şahin, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar ve "Reynmen" mahlaslı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler
  • Hasan Can Kaya
  • Yusuf Aktaş (Reymen)
  • Emirhan Çakal
  • Mert Eren Bülbül
  • Mazlum Aktür
  • Sıla Dündar
  • Döndü Şahin


