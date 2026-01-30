Mika Raun gözaltına alındı

Sapkın yayınları ve davranışlarıyla bilinen 'Mika Raun' takma isimli Mikail Can Kurnaz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile uyuşturucu suçundan gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında sapkın yayınları ve davranışlarıyla bilinen 'Mika Raun' takma isimli Mikail Can Kurnaz, hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresinde gözaltına alındı
Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Can’ı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Mika Raun Can’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.
Son videosu büyük tepki toplamıştı
Kurnaz, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla kamuoyunda geniş yankı uyandırmış; özellikle son videosu büyük tepki toplamıştı.
Vatandaştan yetkililere çağrı
Son olarak hamilelik videosuyla tepkileri üzerine çeken paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, içeriklerin toplumu provoke edici ve kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle yetkililere çağrıda bulundu.