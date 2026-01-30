Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mika Raun gözaltına alındı

Mika Raun gözaltına alındı

18:2630/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
'Mika Raun'un özellikle son videosu büyük tepki toplamıştı.
'Mika Raun'un özellikle son videosu büyük tepki toplamıştı.

Sapkın yayınları ve davranışlarıyla bilinen 'Mika Raun' takma isimli Mikail Can Kurnaz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile uyuşturucu suçundan gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında sapkın yayınları ve davranışlarıyla bilinen 'Mika Raun' takma isimli Mikail Can Kurnaz, hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresinde gözaltına alındı

Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Can’ı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Mika Raun Can’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

Son videosu büyük tepki toplamıştı

Kurnaz, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla kamuoyunda geniş yankı uyandırmış; özellikle son videosu büyük tepki toplamıştı.

Vatandaştan yetkililere çağrı

Son olarak hamilelik videosuyla tepkileri üzerine çeken paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, içeriklerin toplumu provoke edici ve kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle yetkililere çağrıda bulundu.



#Mika Raun
#Mikail Can Kurnaz
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı