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YEREL GÜNDEM

O videoya 7 yıl hapis talebi

Mika Can Raun takma adını kullanan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz’ın klozete para atarak çektiği videoya hapis talebi geldi.

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Saliha Engin Yeni Şafak
O videoya 7 yıl hapis talebi
​O videoya 7 yıl hapis talebi .

Mika Can Raun takma adını kullanan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz’ın klozete para atarak çektiği videoya hapis talebi geldi. Elindeki 100 TL’yi tuvalete atıp sifonu çeken Kurnaz, bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gelen tepkiler üzerine bir video daha çeken fenomen Kurnaz, “100 TL’yi niye tuvalete attın, niye üstüne bastın diyenler için aşkom, yani millet Avrupa’larda derelere, çeşmelere para atıyor bir şey olmuyor. Biz güzel ülkemizin kanalizasyonuna 100 lira kazandırdım diye suç mu?” ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu görüntülerin ardından gözaltına alınan Kurnaz hakkında iddianame hazırladı.

EGEMENLİĞE AŞAĞILAMA

Kurnaz’ın savcılıkta alınan ifadesinde, '100 TL’lik banknotu tuvalete atmadığını, yere bıraktığını, bugüne kadar siyasi içerikli paylaşım yapmadığını' iddia ederek suçlamaları reddetti. Savcılık, şüpheli Mikail Can Kurnaz'ın, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarını işlediğini belirtti. 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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