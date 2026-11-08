İsrail'i sevmeyen Almanya'yı terk etsin

Mısır'dan Trabzon'a Salah seferleri başlıyor
Mısır’ın başkenti Kahire’de, Trabzon’un turizm, ticaret, kültür ve gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla “Trabzon Tanıtım Resepsiyonu” düzenlendi. Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferinin iki ülke arasında özel bir bağ oluşturduğunu belirterek, “Hedefimiz Mısır’dan, Muhammed Salah’ın oluşturduğu sevgi halesi, alaka ve cazibe sayesinde güzel Trabzon’umuza yalnızca charter değil, doğrudan tarifeli uçak seferleri başlatmaktır” dedi. Şen, Salah’ı izlemek için Mısır’dan Trabzon’a gidenlerin olduğunu da söyledi.
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