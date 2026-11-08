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Çökmek üzere olan kaç bina var

Muhammed Vefa Yürekli04:00, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbul.

Maltepe’de geçen ay çöken ve 5 kişiye mezar olan bina İstanbul’da kendiliğinden yıkılacak kaç bina bulunduğu sorusunu akla getirdi. Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporuna göre sadece Maltepe ilçesinde, yıkım kararı verilen 54 yapıdan 41’i, yasal süreler geçmesine rağmen yıkılmadı. Belediyenin savunması, “Yıkım ihalesine çıkıyoruz ama katılan yok” şeklinde. Sayıştay ise sorumluluğun her durumda belediyede olduğuna dikkat çekiyor.

İstanbul Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina faciasının ardından Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporu, belediyenin imar denetimindeki ihmallerini gözler önüne serdi. Faciaya ilişkin bilirkişi ön raporunda, binaya sonradan eklenen dört kaçak kat için yıkım kararı bulunduğu, ancak kararın uygulanmadığı ortaya çıkmıştı. İlçedeki imar denetimine ilişkin yeni soruları gündeme getiren Sayıştay raporu ise 2025 yılı işlemlerinde, yıkım kararlarının geniş ölçüde kâğıt üzerinde kaldığını gösterdi.

54 KARARDAN 41’İ UYGULANMADI

Sayıştay incelemesinde, ruhsatsız veya projesine aykırı imalatlar nedeniyle 54 yapı hakkında Belediye Encümeni'nce yıkım kararı alındığı, bunlardan 41’inde yasal süreler geçmesine rağmen kararın yerine getirilmediği belirlendi. Belediye, her yıl yıkım ihalesine çıkıldığını ancak katılım sağlanamadığını bildirdi. Sayıştay, ihaleye katılım olmamasının belediyenin kanuni yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını belirterek bu gerekçeyle yıkım kararlarının sürüncemede bırakılmasını kabul edilemez buldu.

BELGESİ İPTAL EDİLENLERE DE İŞLEM YOK

İmar barışı kapsamında aldığı yapı kayıt belgesi sonradan iptal edilen yapılarda da yaptırımların uygulanmadığı ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün belediyeye gönderdiği listede 37 yapı kayıt belgesinin iptal edildiği ifade edildi. Buna rağmen 14 yapı hakkında İmar Kanunu’nda öngörülen yaptırımların uygulanmadığı tespit edildi. Belediye, denetim tespitinin ardından gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

PARKLARDA VAKIF ŞİRKET ZİNCİRİ

Raporda belediye taşınmazlarının vakıf ve dernekler üzerinden üçüncü kişilere ihalesiz kullandırılması da eleştirildi. Tabloda yer alan sekiz tahsisin yedisinde, vakfa bırakılan taşınmazların başka kişi ve kuruluşlara kiralandığı veya kullandırıldığı belirtildi. Bazı işlemlerde belediyeden vakfa, vakıftan özel şirkete, oradan da başka işletmelere uzanan kullanım zinciri kurulduğu tespit edildi. Belediye başkanının sözleşmelerde “onaylayan” sıfatıyla yer aldığı, belediyede yönetim sorumluluğu üstlenen kişilerin aynı zamanda vakfın yönetiminde bulunduğu kaydedildi. Cevizli’de park alanı olarak ayrılan yerlerde yemek ve eğlence mekânları gibi ticari yapılar bulunduğu ve halkın erişiminin kısıtlandığı belirtildi.

KAMU İÇİN ALINAN ARAZİYİ ŞİRKET KULLANMIŞ

Büyükbakkalköy’de atık toplama, ayrıştırma ve getirme merkezi kurulması amacıyla belediyeye ön tahsis edilen 7 bin 704 metrekarelik Hazine taşınmazının yaklaşık 7 bin metrekarelik bölümünün özel şirket tarafından kullanıldığı belirlendi. Milli Emlak’ın yerinde incelemesinde, alanın 2021’den itibaren Maltepe Sıfır Atık Geri Dönüşüm Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin kullanımında olduğu tespit edildi. Şirketin tesis üzerinde sahiplik iddiasında bulunarak kendi adına kiralama istediği, elektrik faturalarının da şirket adına düzenlendiği kaydedildi. Tahsis şartlarına aykırılık nedeniyle belediyenin kesin tahsis talebi reddedildi.

HİZMETİ YOK MÜDÜRÜ VAR

Belediyede incelenen 41 müdürlükten beşinin fiilen herhangi bir hizmet yürütmediği de ortaya çıktı. Araştırma ve Geliştirme, Arşiv, Çevre Koruma ve Kontrol, İşletme ve İştirakler ile Kentsel Tasarım müdürlüklerinde müdür dışında personel bulunmadığı, bütçe ve ödenek ayrılmadığı, yıl içinde işlem yapılmadığı tespit edildi. Bu birimlerin müdürlerinin maaşlarının başka müdürlüklerden ödendiği belirtildi. Sayıştay, ihtiyaç duyulmayan müdürlüklerin atıl tutulmaması ve fiilen yürütülmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanlarının kullanılmaması gerektiğini bildirdi.


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Başlıklar :İstanbulMaltepekentsel dönüşümimar
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Çökmek üzere olan kaç bina var
İstanbul.
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